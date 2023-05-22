向新住民介紹澎湖在地美食　傳統美味家庭課程曝

移民署中區事務大隊澎湖縣服務站結合澎湖縣新住民家庭服務中心，於5月20日在湖西鄉菓葉社區新住民整合型社區服務據點，辦理112年度「傳統美味帶著走之家庭教育課程暨居、停留法令宣導活動」，邀請「小赤社區發展協會」前理事長林錦清擔任講師，向新住民朋友介紹澎湖在地傳統飲食，並在現場一同製作「福招包」，與新住民家庭共譜海派的澎湖美食饗宴。林錦清在擔任「小赤社區發展協會」理事長期間，無償輔導社區民眾製作麵食、研發風味餐，創造社區民眾多元就業機會。
記者賴正琳／綜合報導
本次課程介紹台灣知名小吃之一的「刈包」。澎湖刈包稱「福招包」，取諧音吉利的意思。因澎湖區域性喜宴菜色可分為12道及16道，而「福招包」在傳統婚宴上為其中一道重要的菜色，澎湖人海派熱情的個性，讓來參與喜宴的賓客能有得吃也有得拿，包回家與家人分享；活動中，林錦清帶領著新住民們DIY澎湖刈包，由於步驟簡易，大家都能輕鬆上手，透過調整內餡比例，製作屬於自己的澎湖刈包。另外課程中也分享了澎湖農產品傳統飲食文化，如「高麗菜酸菜包」、「海砂炒花生」、「番薯煎」等，讓新住民認識澎湖在地傳統飲食的文化及習俗。 這次法令宣導活動，服務站結合專勤隊共同宣導新住民培力資訊網、擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案及最新居、停留法令，另也邀請澎湖縣警察局外事科到場分別宣導165反詐騙及預防犯罪等相關資訊。
澎湖縣服務站與專勤隊共同表示，移民署推動「擴大逾期停(居)留外來人口自行到案專案」，專案將在112年6月30日結束，專案期間「自行到案」者，「從寬」論處，採取免收容、繳最低逾期罰緩新臺幣2千元，並且不管制禁止入國期間等措施，再次呼籲逾期停(居)留外來人口專案結束前趕緊把握機會自行到案；另提醒千萬不要從國外自行攜帶、或以郵包、快遞寄送肉製品來台，以免違反規定受高額罰款。