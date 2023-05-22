茱莉安摩爾外遇《河谷鎮》人氣男星！娜塔莉波曼突拜訪掀風暴
2023坎城影展競賽片《五月的你，十二月的她》（暫譯）於當地時間5月20日晚間在坎城影展舉行世界首映，獲得長達6分鐘的起立鼓掌，本片由娜塔莉波曼、茱莉安摩爾兩大奧斯卡影后共同主演，片中人妻茱莉安摩爾外遇《河谷鎮》男星查爾斯梅爾頓，跨越禁忌界線。
記者黃雅琪/綜合報導
名導陶德海恩斯以《五月的你，十二月的她》第四度入圍坎城影展主競賽，他過去的作品《因為愛你》讓美國知名女星魯妮瑪拉登上坎城影后寶座；茱莉安摩爾與陶德海恩斯是第五度合作，讓她第四次入圍奧斯卡影后的《遠離天堂》即是由陶德海恩斯執導，對於本片的主題，茱莉安摩爾表示：「當人們處於不同人生階段時，（談戀愛）是不合適的，為什麼我們要對此設下限制？」
《五月的你，十二月的她》的拍攝時程非常緊湊，因此沒有事先排練的時間，這對娜塔莉波曼和茱莉安摩爾都是一大挑戰。茱莉安摩爾回憶，她某天拍完一場很激烈的戲之後，下一場戲要演出長達6頁的對白，讓她陷入恐慌：「我嚇壞了，『天啊，天啊，我做不到，我做不到』。」幸好娜塔莉波曼給了茱莉安摩爾全力支持，讓她順利完成這場戲。
陶德海恩斯受訪時，被問到英文片名「五月、十二月」的意義。：「這是個英文的俗語，五月十二月，無法翻成其他語言。」他說：「它是老少配的意思，（年輕的）五月和（年長的）十二月。」陶德海恩斯打趣道：「法國的人們會將這件事稱作『馬克宏』。」這番話讓全場記者大笑，因為法國總統馬克宏的妻子比他年長25歲。
《五月的你，十二月的她》故事描述，20年前，一名36歲的人妻格蕾西（茱莉安摩爾飾）因為與13歲的中學生喬（查爾斯梅爾頓飾）外遇，而成為全國人民的八卦焦點，兩人幾經波折後，最終仍順利走向婚姻。如今，好萊塢明星伊莉莎白（娜塔莉波曼飾）為了在大銀幕上飾演格蕾西，而前來拜訪這對夫婦，結果意外掀起一場風暴。