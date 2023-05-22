清零後邁「討薪」新時代！中國今年罷工數遽增　已為去年總數3倍

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雖然CLB的資料庫並未完整，但據其估計，只捕捉到中國所發生集體行動事件的5%至10%，但在沒有任何官方統計數據的情況下，CLB數據提供了相關罷工爭議和協商的概況介紹。
報導提到，在本月17日時，福建省廈門市就發生，一間空氣清淨機工廠的工人因工資遭到拖欠而發起抗議，雖然抗議過程十分平靜，但中國在本月已經發生將近30起類似的示威活動，而這只是其中一起。
美國康乃爾大學（Cornell University）研究中國勞動力的佛里曼（Eli Friedman）教授表示，今年中國似乎正在進入後疫情工廠罷工的「新時代」。
報導提到，大多數罷工的根本原因是錢。雖然中國經濟正在從「清零」政策重創中逐漸恢復，但工廠處境仍艱困。再加上美中關係不斷惡化，進而體現在經濟中。政府對於中國3000家工廠進行的月度調查顯示，4月份包括訂單數量和價格等13項經濟活動指標均下降。
由於資金緊張，許多工廠採取不支付工資、延遲支付工資，甚至想辦法解僱工人時不支付遣散費的方式來降低人事成本。在2001年中國加入世界貿易組織後，政府開始出台保護勞工權利的法律，在2008年推出了勞動合同法，賦予勞工合約和遣散費的權利，但所謂「道高一尺，魔高一丈」，CLB研究員周艾丹（Aidan Chau）指出，在2008年後，更多工廠採取僱用臨時或派遣員工，用許多不同方法逃避責任。
4月，廣東汕尾市上百名美團外賣騎士集體罷工，抗議接連被取消補貼，連續下雨出勤卻未獲平台補助，待遇被降低。這項罷工行動意外吸引了全國各地外賣騎士和消費者的支持。周艾丹表示，在後疫情時代，像這樣的集體行動「引人注目」，尤其是在2021年外賣配送員陳國江因發起工會組織「外送江湖騎士聯盟」，被北京市公安逮捕調查之後，向勞工「發出了信號」。