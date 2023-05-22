人口販運防制法修正案三讀通過　聚焦四大面向

我是廣告 請繼續往下閱讀
一、與國際規範及趨勢接軌 增訂刑事處罰要件
近年國際逐漸認定利用被害人從事犯罪活動並加以剝削，屬於勞動剝削樣態，因此增訂意圖剝削或故意使被害人「實行依我國法律有刑罰規定的行為」，納入勞動剝削範圍，同時增訂相關刑事處罰要件，以周延立法並與國際趨勢接軌。
二、強化被害人權益保護 增訂鑑別不服異議制度
防制人口販運工作應以保護被害人權益為核心，因此增訂疑似被害人不服司法警察鑑別結果者，得經原鑑別機關(單位)向其上級提出異議，未來也會訂定相關的行政規則，將異議處理程序中納入外部人員的審核意見，務求公正客觀。另也增訂非機構式的安置服務，讓被害人在外居住時，也能獲得陪同出庭及經濟補貼等服務措施。
三、擴大嚴懲 攔堵人口販運惡行
為遏止柬埔寨事件等剝削情事，這次修法增訂犯罪分子如剝削並利用被害人實行依我國法律有刑罰規定的行為，處1年以上、7年以下有期徒刑；如意圖剝削，以招募、運送、容留等不法手段從事販運行為時，則採取事前防堵的刑事處罰機制，也可處5年以下有期徒刑，而對於未滿18歲者，更可處7年以下有期徒刑，以嚇阻人口販運的惡行。
四、增強政府採購與人權治理防護連結
為接軌國際採購貿易協定、強化人權保障，並促進產業供應鏈的合法正當競爭秩序，增訂犯人口販運罪而有罪判決確定的自然人、法人或非法人團體，自判決確定之日起算，5年內不得參加政府採購投標或作為決標對象或分包廠商。
內政部指出，這次修法幅度較大，後續將儘速徵詢各界意見，積極研擬相關子法、配套措施或執行規範，以強化政府打擊人口販運的力道，讓基本人權的保護更加周延完備。