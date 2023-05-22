中捷事件爆賣商業宅、塔吊危機　議員籲全面稽查保護市民

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台中市議員張芬郁今（22）日質詢時指出，中捷事件讓外界窺得「文心愛悅」變更使用的黑歷史，除了興富發，台中可能另存在商業宅和工業宅，恐衍生日後消費糾紛，都發局應該主動出擊保護台中市民。市議員蕭隆澤也要求都發局清查台中有多少商業宅或工業宅；市議員陳雅惠則說，文心愛悅的作法無異是「掛羊頭賣狗肉」。
都發局長李正偉表示，針對「文心愛悅」爭議，上周地政局和消保官都已展開行動，建商若涉及廣告不實、契約登載不實，可依相關法令裁罰。他呼籲買「文心愛悅」辦公室做住宅使用的民眾，一定要與興富發確認清楚、請求相關賠償。改建變更使用多為二次施工，市府若接獲檢舉，將依《建築法》規定，按戶裁罰使用人6萬元至30萬元罰鍰。
市議員李中、林德宇、江肇國、蔡耀頡則針對「文心愛悅」承包商宇球國際興業的塔吊工程質詢，主張都發局除了設有建築物施工管理e化APP，吊臂何時進場組立、何時拆除都應建立標準化的管理稽查作業，市府必須全面替市民把關，不容有絲毫疏失。
都發局長李正偉指出，該案施工塔吊的核准日期是5月4日，卻在10日掉下來。未來會加強工地稽核，除工地的塔吊作業應同步掌握，道路上的吊車也建議要有GPS，讓市府了解有無施工、有無申請。副市長黃國榮表示，除了原先的捷運沿線，今天下午便會邀集相關機關，針對人口密集的74快速道路沿線，進行全面性的檢視與稽查。
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