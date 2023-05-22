選舉政見涉歧視　台大經濟生道歉：停止選舉活動

中捷事件爆賣商業宅、塔吊危機　議員籲全面稽查保護市民

▲台中市議員張芬郁（右二）指出，中捷事件讓外界得以窺見「文心愛悅」變更的黑歷史。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.22）
▲台中市議員張芬郁（右二）指出，中捷事件讓外界得以窺見「文心愛悅」變更的黑歷史。（圖／記者顏幸如攝，2023.05.22）

記者顏幸如／台中報導

興富發文心愛悅建案不當施工造成吊臂墜落，釀成中捷1死10傷意外，除了讓塔吊作業安全問題獲得各界重視、也曝光該建案違法賣3至11樓商業宅的事實。多位台中市議員今要求市府，應全面清查台中有多少商業宅、徹底檢視塔吊作業的安全性，莫讓悲劇再度上演。

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▲文心愛悅塔吊工程的吊臂砸落中捷、釀成1死10傷意外。（資料畫面／台中市議員陳淑華提供，2023.05.22）
▲文心愛悅塔吊工程的吊臂砸落中捷、釀成1死10傷意外。（資料畫面／台中市議員陳淑華提供，2023.05.22）
台中捷運10日發生興富發建案「文心愛悅」塔吊工程的吊臂掉落捷運綠線上方、無人駕駛車廂撞上造成1死10傷的憾事。事發後網友揭發，樓高31樓的「文心愛悅」共569戶，2020年完銷、總銷售額67億，原本1至2樓是店舖、3樓至11樓商用辦公室、11樓以上才是住宅，但檢視銷售廣告和目前樓面配置，3樓至31樓格局全都相同，亦即商辦全被當成住宅銷售。

台中市議員張芬郁今（22）日質詢時指出，中捷事件讓外界窺得「文心愛悅」變更使用的黑歷史，除了興富發，台中可能另存在商業宅和工業宅，恐衍生日後消費糾紛，都發局應該主動出擊保護台中市民。市議員蕭隆澤也要求都發局清查台中有多少商業宅或工業宅；市議員陳雅惠則說，文心愛悅的作法無異是「掛羊頭賣狗肉」。

▲林德宇主張吊臂何時進場組立、何時拆除都該有標準化的管理稽查作業。（圖／林德宇提供，2023.05.22）
▲林德宇主張吊臂何時進場組立、何時拆除都該有標準化的管理稽查作業。（圖／台中市議員林德宇提供，2023.05.22）
都發局長李正偉表示，針對「文心愛悅」爭議，上周地政局和消保官都已展開行動，建商若涉及廣告不實、契約登載不實，可依相關法令裁罰。他呼籲買「文心愛悅」辦公室做住宅使用的民眾，一定要與興富發確認清楚、請求相關賠償。改建變更使用多為二次施工，市府若接獲檢舉，將依《建築法》規定，按戶裁罰使用人6萬元至30萬元罰鍰。

市議員李中、林德宇、江肇國、蔡耀頡則針對「文心愛悅」承包商宇球國際興業的塔吊工程質詢，主張都發局除了設有建築物施工管理e化APP，吊臂何時進場組立、何時拆除都應建立標準化的管理稽查作業，市府必須全面替市民把關，不容有絲毫疏失。

▲江肇國指出，74快速道路沿線也有許多建案的塔吊工程進行中，卻未見市府全面稽查。（圖／台中市議員蔡耀頡提供，2023.05.22）
▲江肇國指出，74快速道路沿線也有許多建案的塔吊工程進行中，卻未見市府全面稽查。（圖／台中市議員蔡耀頡提供，2023.05.22）
都發局長李正偉指出，該案施工塔吊的核准日期是5月4日，卻在10日掉下來。未來會加強工地稽核，除工地的塔吊作業應同步掌握，道路上的吊車也建議要有GPS，讓市府了解有無施工、有無申請。副市長黃國榮表示，除了原先的捷運沿線，今天下午便會邀集相關機關，針對人口密集的74快速道路沿線，進行全面性的檢視與稽查。

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