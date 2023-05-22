轟洪孟楷「政績撲克牌」唬爛收割　何博文拋三政見喊立委換人

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趙天麟則提及撲克牌中「共同監督、爭取國家檔案館補助經費21億元」，2019年7月內政部營建署就「國家檔案館統包工程」進行招標，在這時間點洪孟楷所扮演的角色就只是國民黨工，成天公開反對前瞻基礎建設計畫，民進黨當時仍突破萬難進行相關建設與招標，未料選舉一到，洪孟楷又開始「穿越時空」列出「幽靈政績」。
林楚茵說，身為立委發言必須基於真實，洪孟楷時任國民黨文傳會副主委，曾發表無數篇反對前瞻文章，其過去曾在臉書提及前瞻如同中國的一帶一路「充滿詐騙」，撲克牌中「泰山體育園區風雨球場興建工程」千萬經費就是來自於前瞻，痛批是「口嫌體正直」，想爭取前瞻預算，又要出來謾罵。
李宇翔指出，洪孟楷先前不僅反前瞻，更反對輕軌建設，身爲在地議員，認為民眾急須一條通往台北的輕軌，但洪孟楷對前瞻建設為反對而反對，自己為在地民眾表達高度遺憾。另提及撲克牌提到「扶輪公園籃球場改善經費417萬元」，但根據前瞻基礎建設計畫核定補助經費為182萬元，顯見洪孟楷誤導民眾、膨脹政績。
何博文則說，自己拋出北海岸三項政見，破除洪孟楷唬爛撲克牌，首先是「擺脫核電糾結，開創北海新世代」，擔任立委將全力爭取4200億元的核後端基金挹注北海岸。
第二為「改善交通三支箭」，包括開闢芝投公路、泰山增建匝道與興建林口與八里輕軌；最後則打出「觀光經濟有亮點」，希望透過在北海岸興建海洋保育水族館、爭取台北港投資興建免稅購物中心，透過爭取大型場館，發展新北演唱會經濟，打造北海新風貌。