當代影像融合傳統刺繡　邱國峻個展探索神祇世界

高美館《眾聲・嬉境—邱國峻個展》以當代影像融合傳統刺繡啟動一場多維意識的旅程，展覽以邱國峻三大創作核心「神遊之境」、「眾生聯盟」與「神遊仙境」為題，集結超過40件當代影像作品探討台灣民俗信仰之獨特想像與面貌，自即日起至8月13日於高美館四樓展覽室展出。
記者陳美嘉／高雄報導
高美館館長李玉玲表示，2021年通過審查的《眾聲・嬉境—邱國峻個展》策展案，由長期關注影像美學與科技藝術等不同面向的策展人邱誌勇策畫，集結藝術家邱國峻近年來創作之大成。本次展覽以《眾聲・嬉境》命題，其中「眾聲」是從宗教用語「眾生」眾人生命轉化過來，成為講述神祇與人們「聲音」這件事情，而「嬉境」同樣是從「遶境」轉化來的，用「嬉」字則如同藝術家把繡線當作想像的畫筆，以當代影像創作探討台灣信仰文化裡的眾生面貌。
邱誌勇指出，此次展覽以邱國峻近年來的創作發展脈絡分為三大子題「神遊之境」、「眾生聯盟」與「神遊仙境」，可說是邱國峻作品規模最大的展出。邱國峻的作品試圖揭露人類自身心靈與「神」想像的對話過程，他以台灣本土在地宗教的意象結合當代攝影，並加入了立體的傳統刺繡元素，以攝影的敘事開展，繡線注入繪畫與想像的語言，創造影像之外的多層意義及三維空間。
邱國峻則說，從2014年獲高美館《高雄獎》迄今將近十年，他持續在自己感興趣的創作主題、形式、媒材，以實驗性的手法發展至今，以十年作為一個斷代，重新回到高美館來展出對他而言別具意義。