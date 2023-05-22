高市新增8處租賃式闖紅燈科技執法測照　5月26日正式上路

當代影像融合傳統刺繡　邱國峻個展探索神祇世界

▲展覽以邱國峻近年來的創作發展脈絡分為三大子題「神遊之境」、「眾生聯盟」與「神遊仙境」。（圖／高美館提供）
▲展覽以邱國峻近年來的創作發展脈絡分為三大子題「神遊之境」、「眾生聯盟」與「神遊仙境」。（圖／高美館提供）

記者陳美嘉／高雄報導

高美館《眾聲・嬉境—邱國峻個展》以當代影像融合傳統刺繡啟動一場多維意識的旅程，展覽以邱國峻三大創作核心「神遊之境」、「眾生聯盟」與「神遊仙境」為題，集結超過40件當代影像作品探討台灣民俗信仰之獨特想像與面貌，自即日起至8月13日於高美館四樓展覽室展出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲《眾聲・嬉境—邱國峻個展》以當代影像融合傳統刺繡啟動一場多維意識的旅程。（圖／高美館提供）
▲《眾聲・嬉境—邱國峻個展》以當代影像融合傳統刺繡啟動一場多維意識的旅程。（圖／高美館提供）
高美館館長李玉玲表示，2021年通過審查的《眾聲・嬉境—邱國峻個展》策展案，由長期關注影像美學與科技藝術等不同面向的策展人邱誌勇策畫，集結藝術家邱國峻近年來創作之大成。本次展覽以《眾聲・嬉境》命題，其中「眾聲」是從宗教用語「眾生」眾人生命轉化過來，成為講述神祇與人們「聲音」這件事情，而「嬉境」同樣是從「遶境」轉化來的，用「嬉」字則如同藝術家把繡線當作想像的畫筆，以當代影像創作探討台灣信仰文化裡的眾生面貌。

▲《眾聲・嬉境—邱國峻個展》集結超過40件當代影像作品探討台灣民俗信仰之獨特想像與面貌。（圖／高美館提供）
▲《眾聲・嬉境—邱國峻個展》集結超過40件當代影像作品探討台灣民俗信仰之獨特想像與面貌。（圖／高美館提供）
邱誌勇指出，此次展覽以邱國峻近年來的創作發展脈絡分為三大子題「神遊之境」、「眾生聯盟」與「神遊仙境」，可說是邱國峻作品規模最大的展出。邱國峻的作品試圖揭露人類自身心靈與「神」想像的對話過程，他以台灣本土在地宗教的意象結合當代攝影，並加入了立體的傳統刺繡元素，以攝影的敘事開展，繡線注入繪畫與想像的語言，創造影像之外的多層意義及三維空間。

邱國峻則說，從2014年獲高美館《高雄獎》迄今將近十年，他持續在自己感興趣的創作主題、形式、媒材，以實驗性的手法發展至今，以十年作為一個斷代，重新回到高美館來展出對他而言別具意義。

山珍海味話題名粽、網路人氣伴手禮　義享開賣了！

小滿養生首重清熱祛濕　中醫師：健脾利濕除身體過多溼氣

米其林一星主廚執掌　萬豪「美享地餐廳」獻年份香檳晚宴

「IMV科技創新獎金」競賽開始報名　總獎金達510萬元！

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀