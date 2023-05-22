2023台南市樂時盛夏觀光工廠嘉年華熱鬧開跑

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台南市長黃偉哲表示，為慶祝觀光工廠20週年，也為感謝大家對於台南觀光工廠嘉年華的熱烈支持，這次活動將會結合觀光工廠20週年盛大舉行，為大家呈現一場極具盛夏氛圍和豐富多彩的嘉年華。這次活動包含「特色市集」、「DIY體驗」、「闖關集章」、「唱跳表演」四大主題等精采活動，歡迎民眾趁著假日來觀光工廠嘉年華一同分享這個夏日的歡樂和精彩。
台南市推廣觀光工廠發展協會理事長梁金生指出，今年11月預計將辦理兩場嘉年華，分別是在腳的眼鏡足部科學體驗中心和台灣菸酒公司隆田觀光酒廠舉行，活動鏈結四大主題讓民眾玩得物超所值。
經發局長林榮川說，台南觀光工廠主題豐富多元，深具知識性及娛樂性，未來將會繼續協助觀光工廠升級轉型，打造友善旅遊環境並形塑台南優質觀光城市。台南多家觀光工廠6月份推出「2023台南市樂盛夏 好禮獎不完」抽獎活動，獎項包含智慧手錶、知名飯店或餐廳餐券及觀光工廠好物。
台南多家觀光工廠6月份推出活動有：06/03 (六) 至06/25 (日) 每週末假日奇美食品幸福工廠推出「好想兔聯名野餐套組」；06/10 (六) 至06/11 (日) 康那香不織布創意王國推出「端午平安檜木包DIY」；06/17 (六) 至06/18 (日) 在新光三越新天地有觀光工廠DIY體驗；06/18 (日) 萬國通路創意觀光工廠舉辦「國際野餐日」；06/22 (四) 至06/25 (日) 舉辦「蘭都端午市集」。