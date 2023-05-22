選舉政見涉歧視　台大經濟生道歉：停止選舉活動

邀青年走入劇場！國表藝推300元青年席位、文化幣5折優惠

▲文化部長史哲今（22）日帶領三館一團總監，一同宣告國家表演藝術中心為青年朋友推出的成年禮金加碼優惠方案。（圖／國家表演藝術中心提供）
▲文化部長史哲今（22）日帶領三館一團總監，一同宣告國家表演藝術中心為青年朋友推出的成年禮金加碼優惠方案。（圖／國家表演藝術中心提供）

記者李琦瑋／台北報導

文化部「成年禮金」將於6月6日正式開放領取，18歲至21歲青年皆可獲得1200點文化幣，預估近百萬青年符合領取資格。國家表演藝術中心國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心、國家交響樂團（NSO）今（22）日舉行記者會，宣告響應文化部政策，一口氣推出三種優惠配套，包括推出近7000席300元青年席位、祭出近300場主辦節目與推廣活動使用文化幣可享限量5折優惠、使用文化幣購買三館一團主辦節目加贈駐店消費抵用券或專屬禮物。

我是廣告 請繼續往下閱讀
國家表演藝術中心指出，三館一團已規劃出近7000青年席位，以及近300場主辦節目及活動以響應5折優惠，並加碼提供駐店50元折抵券、「NSO From FORMOSA榮譽指揮紀念提袋」等項目，希望吸引青年多親近表演藝術。

文化部長史哲致詞時表示，鼓勵青年投入藝文消費中，這次在獨立書店有擴大點數2點變3點，另外，對於國片振興也會有實質幫助，國片一年的總票房不過也才不到7億，現在10億的成年禮金，若有2到3成用在國片，加乘效應是很大的，所以最擔心的會是表演藝術的部分，期待透過青年席位，讓表演藝術進入到大家的生命當中。

史哲分享，自己小時候沒有兩廳院，欣賞表演的經驗只有國父紀念館，如今的高雄、台中市民都很幸運，因為有台中歌劇院及高雄衛武營將表演帶進大家的生命當中。另外他指出，若這次大家反應良好，都有利用成年禮金來參與藝文活動，成年禮金就一定會常態化。

國家兩廳院藝術總監劉怡汝提到，嘗試透過表演藝術影響青年族群，是兩廳院一直以來的努力目標，有鑑於此，兩廳院的節目力求多元，2023下半年諸如「新點子實驗場」吸納青年藝術家的嘗試欲望，試圖走在時代前端；「兩廳院夏日爵士」集結國內外大師帶來爵士饗宴，並藉此培育台灣年輕樂手；而「秋天藝術節」關注議題，打開與社會、世界對話的渠道。作為兩廳院品牌保證的「廳院選」系列節目亦是值得一看／聽的選擇，如雲門舞集藝術總監鄭宗龍將攜手Perfume演唱會御用視覺創作者真鍋大度，帶來雲門50周年慶祝作品《波》，以及《留聲機》雜誌盛讚「他的存在，讓音樂世界豐富無窮」的英國大提琴家Steven Isserlis《史蒂芬．伊瑟利斯大提琴獨奏會》，都非常推薦。

台中國家歌劇院藝術總監邱瑗強調，年輕族群一直是歌劇院藝術教育及推廣的重點對象，即將在7到9月舉辦的「NTT夏日放／FUN時光」系列是最適合各年齡層欣賞的節目。而歌劇院所有主辦節目除了學生購票優惠外，還有中台灣超級學生方案、優遊台中學都是「以經濟艙價格坐頭等艙座位」的特別待遇。

為讓成年禮金達到最好的效益用途，台中國家歌劇院特別推薦2檔年度大型國際製作，音樂劇《三劍客》及歌劇《灰姑娘》，前者歌舞喧鬧、豪勇鬥劍，是俠義熱血劍客的情誼，後者華麗舞台、充滿設計感的服裝，是部現代感十足的繽紛童話書，最是適合首次進劇場的青年觀眾。

針對年輕族群，衛武營國家藝術文化中心從2016年起就陸續推出青少年戲劇營、藝企學、劇場藝術體驗教育計畫等活動，提供青年學子多元管道接觸藝術，持續培養新世代的藝文人口。藝術總監簡文彬提到，今年下半年，邀請青年們使用文化幣來衛武營欣賞精彩的展演活動，譬如國際共製的經典德語歌劇《魔彈射手》、睽違13年再度來台的國際知名劇場導演托瑪斯．歐斯特麥耶與柏林雷寧廣場劇院的《暴力的歷史》。

國家交響樂團執行長郭玟岑表示，NSO在音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）的策劃下，不僅推動了多項台灣青年音樂人才培養計畫，也精心安排多位國際樂壇新星，與NSO一同迎接新樂季的豐富主題。包括年輕但技藝超群、默契十足的盧卡斯．尤森和亞瑟．尤森（Lucas & Arthur Jussen）兄弟，以及2021年蕭邦國際鋼琴大賽的金獎得主劉曉禹。

國表藝三館一團成年禮金專屬優惠方案，包括各館團主辦節目、主辦活動推出每席票價300元及100元的限量青年專屬席位（需以文化幣全額支付）。

三館一團提供指定主辦節目與主辦活動，使用文化幣全額支付享限量5折優惠，兩廳院、NSO在6至12月主辦售票節目或活動可享購票5折優惠（限2400元以下票級）；歌劇院7至12月主辦售票節目購票享5折優惠（限2400元以下票級）、歌劇院沙龍購票享5折優惠（限2400元以下票級）；衛武營7至12月主辦售票節目可享購票5折優惠（限2400元以下票級）、8至12月廳院自由探索活動、探索管風琴音樂活動，可享購票5折優惠（限2400元以下票級）。

使用文化幣購買該館團主辦節目，加贈該場館駐店消費抵用券以及館團專屬禮物（每人皆僅能領取1次），兩廳院、歌劇院各推出場館駐店50元折抵券，限量1000份，以及定時／多國語音導覽活動優惠券；衛武營推出場館駐店50元折抵券，限量1000份，另各駐店提供來店使用文化幣消費優惠活動，還有語音導覽機免費使用一次；NSO不限票級，凡使用文化幣購票，即贈「NSO From FORMOSA榮譽指揮紀念提袋」，單一帳號限領一次，限量300個，以及加贈愛樂知青資格1年。

文化部、電影院攜手推成年禮金優惠　盼國片票房增3成

號召5萬青年進劇場！成年禮金6/6發放、表演藝術半價優惠

讓青年走上台灣山脈！文化成年禮金「文化幣」主視覺亮相

成年禮金可5折看表演！文化部補助經費、推5萬個青年席次

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀