邀青年走入劇場！國表藝推300元青年席位、文化幣5折優惠

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文化部長史哲致詞時表示，鼓勵青年投入藝文消費中，這次在獨立書店有擴大點數2點變3點，另外，對於國片振興也會有實質幫助，國片一年的總票房不過也才不到7億，現在10億的成年禮金，若有2到3成用在國片，加乘效應是很大的，所以最擔心的會是表演藝術的部分，期待透過青年席位，讓表演藝術進入到大家的生命當中。
史哲分享，自己小時候沒有兩廳院，欣賞表演的經驗只有國父紀念館，如今的高雄、台中市民都很幸運，因為有台中歌劇院及高雄衛武營將表演帶進大家的生命當中。另外他指出，若這次大家反應良好，都有利用成年禮金來參與藝文活動，成年禮金就一定會常態化。
國家兩廳院藝術總監劉怡汝提到，嘗試透過表演藝術影響青年族群，是兩廳院一直以來的努力目標，有鑑於此，兩廳院的節目力求多元，2023下半年諸如「新點子實驗場」吸納青年藝術家的嘗試欲望，試圖走在時代前端；「兩廳院夏日爵士」集結國內外大師帶來爵士饗宴，並藉此培育台灣年輕樂手；而「秋天藝術節」關注議題，打開與社會、世界對話的渠道。作為兩廳院品牌保證的「廳院選」系列節目亦是值得一看／聽的選擇，如雲門舞集藝術總監鄭宗龍將攜手Perfume演唱會御用視覺創作者真鍋大度，帶來雲門50周年慶祝作品《波》，以及《留聲機》雜誌盛讚「他的存在，讓音樂世界豐富無窮」的英國大提琴家Steven Isserlis《史蒂芬．伊瑟利斯大提琴獨奏會》，都非常推薦。
台中國家歌劇院藝術總監邱瑗強調，年輕族群一直是歌劇院藝術教育及推廣的重點對象，即將在7到9月舉辦的「NTT夏日放／FUN時光」系列是最適合各年齡層欣賞的節目。而歌劇院所有主辦節目除了學生購票優惠外，還有中台灣超級學生方案、優遊台中學都是「以經濟艙價格坐頭等艙座位」的特別待遇。
為讓成年禮金達到最好的效益用途，台中國家歌劇院特別推薦2檔年度大型國際製作，音樂劇《三劍客》及歌劇《灰姑娘》，前者歌舞喧鬧、豪勇鬥劍，是俠義熱血劍客的情誼，後者華麗舞台、充滿設計感的服裝，是部現代感十足的繽紛童話書，最是適合首次進劇場的青年觀眾。
針對年輕族群，衛武營國家藝術文化中心從2016年起就陸續推出青少年戲劇營、藝企學、劇場藝術體驗教育計畫等活動，提供青年學子多元管道接觸藝術，持續培養新世代的藝文人口。藝術總監簡文彬提到，今年下半年，邀請青年們使用文化幣來衛武營欣賞精彩的展演活動，譬如國際共製的經典德語歌劇《魔彈射手》、睽違13年再度來台的國際知名劇場導演托瑪斯．歐斯特麥耶與柏林雷寧廣場劇院的《暴力的歷史》。
國家交響樂團執行長郭玟岑表示，NSO在音樂總監準．馬寇爾（Jun Märkl）的策劃下，不僅推動了多項台灣青年音樂人才培養計畫，也精心安排多位國際樂壇新星，與NSO一同迎接新樂季的豐富主題。包括年輕但技藝超群、默契十足的盧卡斯．尤森和亞瑟．尤森（Lucas & Arthur Jussen）兄弟，以及2021年蕭邦國際鋼琴大賽的金獎得主劉曉禹。
國表藝三館一團成年禮金專屬優惠方案，包括各館團主辦節目、主辦活動推出每席票價300元及100元的限量青年專屬席位（需以文化幣全額支付）。
三館一團提供指定主辦節目與主辦活動，使用文化幣全額支付享限量5折優惠，兩廳院、NSO在6至12月主辦售票節目或活動可享購票5折優惠（限2400元以下票級）；歌劇院7至12月主辦售票節目購票享5折優惠（限2400元以下票級）、歌劇院沙龍購票享5折優惠（限2400元以下票級）；衛武營7至12月主辦售票節目可享購票5折優惠（限2400元以下票級）、8至12月廳院自由探索活動、探索管風琴音樂活動，可享購票5折優惠（限2400元以下票級）。
使用文化幣購買該館團主辦節目，加贈該場館駐店消費抵用券以及館團專屬禮物（每人皆僅能領取1次），兩廳院、歌劇院各推出場館駐店50元折抵券，限量1000份，以及定時／多國語音導覽活動優惠券；衛武營推出場館駐店50元折抵券，限量1000份，另各駐店提供來店使用文化幣消費優惠活動，還有語音導覽機免費使用一次；NSO不限票級，凡使用文化幣購票，即贈「NSO From FORMOSA榮譽指揮紀念提袋」，單一帳號限領一次，限量300個，以及加贈愛樂知青資格1年。