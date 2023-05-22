幻之區域復活！羽田機場2航國際線7月重啟 「二刀流」迎暑假人潮
日本羽田機場「第2航廈國際線」於2020年3月起正式開放國際線航班運行，沒想到因新冠肺炎疫情影響，在同年4月關閉，開業時間僅約2週，也因此被稱為是羽田機場的「幻之區域」。如今近期疫情趨緩、訪日旅客回溫，導致需求大增，羽田機場也決定要在時隔39個月後，於7月19日重新啟用第2航廈國際線。
國際中心徐筱晴／綜合報導
綜合《產經新聞》、《朝日新聞》等日媒報導，羽田機場是日本少數沒有宵禁的機場之一，雖然與成田機場並列為關東地區兩大聯外機場，但仍以國內線為主、國際線為輔。羽田機場雖然做為長年以來日本國內線的主要樞紐，但為了增加國際線的起降，以加強消化國際航班處理能力，便斥資620億日圓（約台幣137億元），在2017年10月時修建過去作為國內線專用的第2航廈，增加國際線設施。工程一度受到新冠疫情影響，一直到2020年3月14日才正式啟用，並將原本國際線航廈更名為第3航廈。
但後續又因新冠疫情打擊，國際航班大減，該區域在啟用後約2週後，於同年4月11日無奈關閉。自此之後，國際線的起降都集中在第3航廈，第2航廈國際線設施迄今為止，曾作為電視劇以及全日空機內安全影片的拍攝場地，或是提供作為記者會場地。
不過根據羽田機場航廈的營運商指出，近期國際線班機起降每天增至250架次，意味著航班數量恢復至疫情前水平。因此經營航廈的公司與使用設施的全日空（ANA）等企業協議後，認為夏季需求將進一步增加，決定在封鎖了39個月後，於2023年7月19日重新啟用。屆時全日空的倫敦、上海虹橋、香港、松山等5個航班將從第3航廈轉至第2航廈起降。
《產經新聞》報導指出，據日本機場ビルデング介紹，國際線區域是將國內線專用的第2航廈南側擴建設立，一部分的停機坪與登機口將會根據特定時間對國際線與國內線實行分開使用的「搖擺運用」。在國際線旅客較少的時間點轉換為國內線登機口，藉此有效率的應用。隨著暑假即將來臨，也將迎來全面正式營運。