美光遭中國封殺、南亞科受惠？美方早預見此事要求南韓也反制
美中貿易科技戰又一樁，中國大陸宣布限制美國美光公司晶片產品在中銷售。外界認為，此舉南亞科將受惠，但南亞科今（22）日股價淡定，開高但收在接近平盤，僅小漲0.2%，來到70.1元。市場認為，美方早就掌握可能發生此事，因此4月底就曾傳出要求南韓不要供貨給中方，如今美光產品真的遭中封殺，南韓會不會照做？後續還會如何發酵都要再觀察。
記者許家禎／台北報導
中國大陸網信辦下屬的網路安全審查辦公室，對美光在中國銷售產品進行網路安全審查，結果美光未通過審查，因此擬停止採購美光產品。為此，美光表示將評估後續行動並與中國當局進行討論。美國商務部今日表示，堅決反對「沒有事實根據」的限制措施，將和中國大陸直接洽談以期解決限制。
中國大陸的行動引發市場熱議，事實上4月底南韓總統尹錫悅訪問美國拜登政府時，就曾討論到若中方封殺美光，那麼美方將希望三星、SK海力士不要滿足中方的相關缺口，顯見在美中貿易科技戰、互相反制下，美方早就預知可能發生中方限制美方產品的事件發生。
攤開美光財報顯示，2021年美光在中國的營收規模達42.34億美元、年增2.5%，占其總營收約15%，但之前有媒體報導，美光中國大陸銷售佔比已經降到10%以內，甚至降至2%，實際影響多少，外界認為還要再觀察。就連資深半導體分析師陸行之也po文「美方要求不要補足中方缺口，三星、SK海力士有可能乖乖聽話嗎？」認為哪些公司受惠、有沒有可能封殺下一家都要持續觀察。