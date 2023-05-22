高市新增8處租賃式闖紅燈科技執法測照　5月26日正式上路

永續發展持續精進！台灣港務通過英國標準協會稽核驗證

▲台灣港務公司通過英國標準協會(BSI)稽核ISO/CNS 45001驗證之殊榮。(圖／台灣港務公司)
▲台灣港務公司通過英國標準協會(BSI)稽核ISO/CNS 45001驗證之殊榮。(圖／台灣港務公司)

記者黃守作／高雄報導

台灣港務公司再度通過英國標準協會(BSI)稽核ISO/CNS 45001驗證之殊榮，展現台灣港群職業安全衛生管理制度持續精進之決心。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲英國標準協會(BSI)稽核團隊，到台灣港務公司各港務分公司進行嚴謹驗證稽核作業。(圖／台灣港務公司)
▲英國標準協會(BSI)稽核團隊，到台灣港務公司各港務分公司進行嚴謹驗證稽核作業。(圖／台灣港務公司)
台灣港務公司總經理陳劭良表示，台灣港務公司於日前展開台灣港群的雙系統驗證，經全球最大驗證集團英國標準協會(BSI)之稽核團隊，進行嚴謹驗證稽核作業，接續到高雄、基隆、台中、花蓮港務分公司，進行稽核工作，台灣港群以亮麗成績，全數順利通過驗證活動。

陳劭良說，此次稽核工作，英國標準協會(BSI)稽核團隊對於各港用心推動健康促進活動，其內容生動活潑且多元，以及同仁的高參與度，對於港務公司盛行的運動風氣，留下深刻印象，另外，各項職安衛具體績效的呈現，也都讓稽核團隊高度肯定，並確認了台灣港群ISO/CNS 45001雙系統的執行及證書之持續有效性。

▲英國標準協會(BSI)稽核團隊，進行實地稽核作業。(圖／台灣港務公司)
▲英國標準協會(BSI)稽核團隊，進行實地稽核作業。(圖／台灣港務公司)
陳劭良指出，此次台灣港群通過外部稽核，驗證了港務公司致力健全職業安全衛生管理制度，提供工作者安全、衛生、舒適的工作環境之決心，並展現對工作者身心健康的重視，確保健康勞動力之發展，以維持企業競爭力的關鍵一環，進而達成GRI 403職業健康與安全準則及永續發展核心目標。

陳劭良並指出，國際新版之GRI 403職業健康與安全準則，自2021年1月1日起生效，企業需更全面的揭露職業安全衛生管理、職業健康服務與促進及工作相關疾病預防之具體績效，且國際社會保險組織(ISSA)經由實證研究報告指出，投資工作者安全與健康可獲得二倍以上之效益，而港務公司身為台灣國際商港之港口管理機構，除有效提升港口營運效能及服務，帶動航港及地方產業共榮外，更進一步與環境社會的和諧並存，落實企業社會責任與永續發展。

展現緊急應變能力！高雄捷運舉辦多重災難模擬演練

提振產業競爭力！中鋼調降6月鋼品盤價

節能減碳向下扎根！中鋼辦小港區國小畢業生鋼鐵之旅

捍衛藍色國土！海巡署吉安巡防艦及35噸巡防艇交船

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀