永續發展持續精進！台灣港務通過英國標準協會稽核驗證

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陳劭良說，此次稽核工作，英國標準協會(BSI)稽核團隊對於各港用心推動健康促進活動，其內容生動活潑且多元，以及同仁的高參與度，對於港務公司盛行的運動風氣，留下深刻印象，另外，各項職安衛具體績效的呈現，也都讓稽核團隊高度肯定，並確認了台灣港群ISO/CNS 45001雙系統的執行及證書之持續有效性。
陳劭良指出，此次台灣港群通過外部稽核，驗證了港務公司致力健全職業安全衛生管理制度，提供工作者安全、衛生、舒適的工作環境之決心，並展現對工作者身心健康的重視，確保健康勞動力之發展，以維持企業競爭力的關鍵一環，進而達成GRI 403職業健康與安全準則及永續發展核心目標。
陳劭良並指出，國際新版之GRI 403職業健康與安全準則，自2021年1月1日起生效，企業需更全面的揭露職業安全衛生管理、職業健康服務與促進及工作相關疾病預防之具體績效，且國際社會保險組織(ISSA)經由實證研究報告指出，投資工作者安全與健康可獲得二倍以上之效益，而港務公司身為台灣國際商港之港口管理機構，除有效提升港口營運效能及服務，帶動航港及地方產業共榮外，更進一步與環境社會的和諧並存，落實企業社會責任與永續發展。