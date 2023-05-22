鄭仲茵女兒直播賺錢「大二存到第一桶金」！原因曝光讓她眼眶紅了
鄭仲茵日前上節目《一袋女王》分享孩子「轉大人」的心情，她透露女兒黛拉對未來超有想法，打工、直播秀才藝存錢，就是為了出國留學，把握大三去國外姐妹校就讀的機會，決定申請美國西岸學校，還要媽媽鄭仲茵不要擔心，因為她這兩年來靠直播賺的錢，加上努力存錢，早就存下人生的第一桶金，鄭仲茵這才知道女兒早早規劃好自己的未來，已經是個不用她擔心的大人了，讓她感動到熱淚盈眶。
記者郭佩蓉/綜合報導
鄭仲茵一開始分享說女兒黛拉去讀大學後，對她的訊息常常已讀不回，一問之下女兒才解釋是去打工，鄭仲茵心想讓她有一些人生體驗，也就沒多說什麼。而黛拉就讀的淡江大學全球政治經濟學系，有到國外姊妹校就讀課程的安排，一直以來都很希望到國外求學的黛拉很想把握這次機會，鄭仲茵除了言語上的支持，也開始做未來財務規劃。等到黛拉百般考慮後，選定美國西岸的學校，鄭仲茵開始規劃起她的學費、生活費之際，沒想到此時黛拉竟然要媽媽不用擔心，因為學費她會自己處理。
鄭仲茵這才知道，原來黛拉從大一打工後就開始努力存錢，才大二的她已經存下了人生第一桶金，讓現場藝人好吃驚，因為以一個大二學生要存下百萬，每個月至少要存4、5萬，主持人曾國城還開玩笑的說：「有些地方不要去打工啊！」讓現場所有人笑了出來。鄭仲茵說因為女兒黛拉有在國際影音平台上直播，用自己的跳舞與歌唱才華獲得斗內（捐獻），而且她目的清楚，直播所有賺的錢就是為了出國讀書用，所以當黛拉跟鄭仲茵說：「媽咪你放心我處理，如果真的不夠再請妳幫忙。」讓鄭仲茵聽到瞬間熱淚盈眶，感動女兒早早就規劃好自己的未來，已經是不用她擔心的大人了。