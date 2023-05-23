日本直擊／台式手搖插旗雷門戰區　日本人不喝大杯、最熱賣非珍奶

Saviour 從2019年12月搭上台灣珍奶最後一波熱潮，先是在麻布十番開店，2021年轉戰觀光客眾多的一級戰區淺草雷門，店面的位置距離雷門招牌大燈籠不用10分鐘，如果沒有疫情來攪局，會是一個生意興隆的黃金店面。「搬到雷門後就遇到了疫情最嚴重的時期，最慘的情況大約一天只賣20~40杯。」每天一開店就是賠錢，但還是咬牙苦撐，靠著外送平台開拓新的客源。
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此舉果然奏效，Saviour說「好險有外送平台，其中Uber Eats可能是行銷很成功再加上運費相對便宜，10張外送單內有8張都是透過Uber Eats下單。」實際在店內約一個小時的時間，約有10張外送訂單，僅有一間是其他平台的外送員來取餐，似乎Uber Eats成功打進日本外送日常。
Saviour表示，店內包含茶葉、鳳梨、杯子、珍珠等約有8成都是台灣的原物料，希望最大化的在日本呈現原汁原味的台式手搖飲。疫情過後，Saviour有感覺到業績慢慢回來了，「跟疫情最慘的情況來比，應該有多了2倍。」
但他也提到珍奶的排隊潮應該已經退燒了，店內8成以上都不是日本客人，就連Uber Eats上的鐵粉也是台灣人，「有一個台灣客人住在這附近，到目前為止已經累積下單487次，每天都點冬瓜茶、清茶無糖、紅茶1/3，客人有一次在IG上Po 文寫『終於喝到台灣味手搖飲！』，這時就會覺得很開心，開一間飲料店可以讓待在國外的台灣人也能喝到家鄉的飲料。」
而店內最受歡迎的產品竟然不是手搖飲代名詞的珍奶，「疫情前後水果茶系列一直都是熱賣款，比較特別的是日本限定的雞蛋糕在店內和外送都非常受到歡迎，甚至大勝珍奶。」他說原以為雞蛋糕送到消費者手裡應該就冷掉美味度大減，但就有熟客分享，其實外送送到的時候雞蛋糕都還是暖的，是個想吃小點心的選擇。
不同地區的民眾的飲食習慣也反映在手搖飲的選擇上，Saviour觀察，越南、泰國觀光客喜歡濃郁口感，一定會點黑糖珍奶；歐美則以清爽的水果茶為大宗；台灣觀光客則喜歡冬瓜、仙草；當地的日本人則追求期間限定的飲料，接著才是珍奶。
他也發現日本手搖飲的文化跟香港、台灣有很大的不同，「對於日本人來說手搖飲不是日常，也很少有揪團一起訂的狀況，所以通常5~6杯就算是大單了。」且日本手搖飲只有中杯，並沒有大杯的選擇，也反映出對於日本人來說，手搖飲非日常飲食的一部分。
《NOWnews今日新聞》實際在現場點了一杯招牌的水果茶(648元日幣，約144元台幣)，相較於台灣一杯55元來看，貴了3倍之多，但也必須說日本的物價相對比較高，而口味上的調製應該有參照台灣SOP，喝起來的感覺差異不大，也都能在杯子內看到水果在內。
另外就是日本限定的芳脆雞蛋糕(440元日幣，約97元台幣)，採用珍奶造型的雞蛋糕，外型上相當吸睛，是個絕佳的打卡美食，芋頭內餡不是爆漿芋泥而是塊狀的小芋頭混雜在其中，搭配酥香的雞蛋糕，不會過度甜膩，感覺台灣如果販售也會大賣。