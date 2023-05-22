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南部科技產業群聚！前鎮科技園區新廠商進駐投資百億元

▲前鎮科技園區新廠商緯創高雄晶傑達進駐投資百億元。(圖／記者黃守作攝，2023.05.22)
▲前鎮科技園區新廠商緯創高雄晶傑達進駐投資百億元。(圖／記者黃守作攝，2023.05.22)

記者黃守作／高雄報導

經濟部加工出口區管理處高雄前鎮科技園區於今(22)日，舉行新廠商緯創高雄晶傑達新廠動土儀式，初期將投資逾百億元，將興建地上9層，地下2層之智慧科技研發創新廠房，建置高階、全自動化之產線，預計可創造約4500人就業機會。

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▲經濟部長王美花致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.05.22)
▲經濟部長王美花致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.05.22)
緯創高雄晶傑達光電科技新廠動土儀式，在經濟部長王美花、高雄市長陳其邁、立法委員賴瑞隆、林岱樺、加工出口區管理處副處長劉繼傳、高雄分處分處長游淑惠、副分處長歐燕棉、高雄市議會議長康裕成等人見證，完成新廠動土。

經濟部部長王美花表示，非常感謝緯創高雄晶傑達光電科技優先承租前瞻計畫之創新大樓一、二樓，整合液晶顯示模組生產及研發能量，將高雄前鎮科技園區生產基地作為集團全球車載及工控面板製造的重要據點，預期前鎮園區結合南科、楠梓園區再加上未來緯創集團之研發大樓的落成，讓南部科技產業群聚更加完整，有效驅動地區發展產業轉型與就業繁榮。

▲前鎮科技園區新廠商緯創高雄晶傑達進駐投資百億元，舉行新廠動土儀式。(圖／記者黃守作攝，2023.05.22)
▲前鎮科技園區新廠商緯創高雄晶傑達進駐投資百億元，舉行新廠動土儀式。(圖／記者黃守作攝，2023.05.22)
加工出口區管理處副處長劉繼傳指出，目前前鎮科技園區園區正持續推動用地週轉策略，以廠房立體化的作法，創造區中區來達到實際擴區效益，將推動第二階段前鎮園區「風華再現」計畫，滾動式規劃未來前鎮園區約五棟老舊廠房拆建，完成後，總樓地板面積將由原先4萬4360平方公尺，增加為24萬4570平方公尺，新增約5.5倍產業空間，以優先滿足既有廠商擴廠需求外，預計還可以開放新廠商進駐投資，歡迎所有企業把握良機，驅動高雄產業轉型發展。

▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.05.22)
▲高雄市長陳其邁致詞。(圖／記者黃守作攝，2023.05.22)
高雄市長陳其邁則指出，高雄前鎮科技產業園區(前稱高雄加工出口區)設立於55年，是我國也是全球首創的特區，採「境內關外」、再加上租稅優惠，及單一窗口的設置，第一年就吸引了美金1500萬元的僑外資投資，讓台灣經濟一飛衝天，當時來投資的外商以日本居多，其中，高雄晶傑達光電科技公司(前身高雄日立電子)設立於56年，是日本顯示器公司(簡稱JDI)的子公司，一路陪伴加工出口區走過近半個世紀，於2021年由緯創集團收併高雄晶傑達光電科技公司，集團液晶顯示模組(LCM)事業將可擴展至車載、工控產品領域及其加值服務事業，讓南部科技產業群聚更加完整，以帶動高雄地區產業轉型發展與就業機會。

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