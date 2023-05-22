中職／誰才是台鋼狀元？中職選秀會7月12日登場　即日起開始報名

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中華職棒正式迎來六隊規模，為眾多選手增添機會，勇於挑戰職棒夢想的舞台，去年共有185位好手參與選秀，最終有74人獲得球團青睞，其中53位球員以高中生參選，27人獲選，數據皆創下歷年新高。去年可說是高中生的天下，六支球團在首輪共挑進5位高中生，包括：曾子祐、黃保羅、宋嘉翔、黃勇傳、伍祐城，顯示出球團以未來為主要考量，期望能培育年輕球員接手球隊未來主力位置。
台灣運彩力挺台灣棒球，今年從開季宣傳活動便冠名贊助，台灣運彩這幾年長期支持中職各項活動，包括明星賽、季中選秀，去年冠名贊助新人選拔會，今年同樣不缺席，再度冠名中華職棒新人選拔會，邀請大家一同支持2023年度台灣運彩新人球員選拔會。大家每購買一百元台灣運彩就有十元自動挹注到國家運動發展基金，希望大家可以能透過運動彩券的購買幫助國家體育發展，一同成為推動台灣體育運動的重要助力，讓台灣體育實力在世界舞台被看見。
2023年度台灣運彩新人球員選拔會報名期限於即日起至7月3日中午12:00止，一律採線上報名，凡自2018年起，曾入選WBC經典賽或資格賽、世界12強、世大運、WBSC U-23世界盃棒球賽、WBSC U-18世界盃棒球賽、BAF亞錦賽、BAF亞青賽及亞運等國手資歷的選手都可報名；聯盟或聯盟所屬球團推薦；最近一年爆米花棒球聯盟、全國成棒甲組春季聯賽、大專棒球聯賽公開組一級個人獎項前三名得主，皆可直接報名參加，應屆高中畢業生則可透過聯盟或聯盟所屬球團、高中木棒組教練推薦等方式參與。
未符合資歷的選手可透過報名參加2023年度新人球員測試會，由球團推薦參與選秀。只要年滿18歲（民國94年7月12日前出生），且具有青棒木棒組或甲組成棒選手經歷，自即日起至6月19日中午12:00止，先行報名參加6月26日在台北市天母棒球場舉辦的測試會，採分組實戰測試，聯盟得視狀況調整並另行公告。
2023年度台灣運彩新人球員選拔會選拔方式如下：
- 第一輪至第二輪順序：
- 第三輪後順序：
| 報名時程
| 新人球員測試會報名
| 即日起~6/19 中午12:00止
| 新人球員選拔會報名
| 即日起~7/3 中午12:00止