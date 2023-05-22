名家論壇》單厚之／郭董只當了兩天的「岳飛」

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結果，郭台銘的岳飛人設只維持了兩天，接著挺郭人士就紛紛出來爆料，從「牛鬼蛇神」、「搭貨梯」、「吃難吃的水餃」、到朱立倫暗示「勸退侯友宜就提名你（郭台銘）」，一樁樁一件件都成了國民黨的罪狀。
郭台銘陣營聲稱，郭台銘2月打缺蛋遭國民黨禁言，所以錯失了批評時政、拉抬支持度的黃金時間，直到4月5日才正式起跑，所以民調才沒超越侯友宜。但回頭看看郭台銘當時做了什麼，2月21日郭台銘在臉書發「剩蛋快樂」，藍軍一片叫好，結果2月24日郭台銘就又發文「行動內閣，苦民所苦；蛋荒問題，果決行動」。
國民黨還在猛打缺蛋，郭台銘卻高度肯定陳吉仲，藍軍支持者都罵翻了，國民黨勸郭台銘別亂發文，是存心害郭台銘嗎？黨中央卻勸你別亂肯定民進黨，結果郭台銘卻說黨中央下禁言令，叫他臉書文都不要發，是真的誤解，還是隨便找理由牽拖？
雖然國民黨中央不敢承認「牛鬼蛇神」說，但郭台銘幾場大型造勢都和地方派系緊密結合，這些派系頭人不僅形象爭議、有黑底，甚至是眾人皆知的「藍皮綠骨」，說是「牛鬼蛇神」有錯嗎？郭陣營聲稱，郭台銘反嗆是「你叫我去的」，讓朱立倫不敢回話，但用膝蓋想也知道，朱立倫真的會笨到、壞到叫郭台銘跟派系結合？
郭台銘參選之初說「台灣需要很棒的CEO」、「給我30天，我給你台灣新藍圖」，結果選到最後變成「台灣阿銘」，身邊站的、拜訪的都是地方派系。這樣的人設錯亂，難道也是朱立倫教的、朱立倫害的？
「水餃」、「貨梯」就更不用說了。徵召掀牌前，國民黨中央自然希望能夠安撫各方，心平氣和的提出一個雙方都有面子的解方，所以避人耳目、不大張旗鼓，是很合理的作法，結果居然連讓郭董「不夠稱頭」都能成為罪狀。如果事事要稱頭、要排場，還搞什麼政治？如果最終的結果是郭董勝出，水餃、貨梯是不是都不是問題了？
看看國民黨最終公布的民調就知道，侯友宜和郭台銘雖然都輸給賴清德，但差距都不大，侯友宜也僅僅「險勝」郭台銘，這擺明了就是刻意多給郭台銘留一些面子。外界批評國民黨為何連《放言》和「中華亞太菁英交流協會」的民調都納入，但這兩項民調都是郭台銘領先侯友宜，如果抽掉郭台銘輸的幅度會更大。
郭陣營認為最大的罪狀是，郭台銘一直認為自己會被徵召，直到16日還在草擬徵召後的宣言。但郭陣營卻一直沒有拿出任何證據或人事時地物，足以佐證朱立倫曾經給過郭董怎樣的承諾。若朱立倫早就承諾提名郭台銘，那豈不是更大的「黑箱」？而「卻勸退侯友宜就提名你」，充其量只是一句想當然爾的廢話而已。
郭台銘陣營至今所有的指控，其實都不過是郭董自己「內心的小劇場」而已，自認為一切都已經按照黨中央的指示做，最後必然會獲得提名的結果。但政治哪裡是這樣玩的？總統候選人又哪裡是一個弱勢黨中央能夠隻手遮天的？如果真的這麼容易，朱立倫為何不直接提名自己就好？
郭台銘本來可以留下一個漂亮的身影，在「我心長照中華民國」之後，其實藍軍支持者對郭台銘多半是肯定、惋惜又抱期待的，希望郭台銘能在未來幾個月扮演重要的角色，協助藍軍重返執政，但如今所有的期待都幻滅。
郭台銘雖然自己沒有像四年前一樣和國民黨決裂，但郭陣營一連串的放話，郭台銘沒有任何的反應，擺明了是默許此事，要宣洩心中所有的不滿。但看在藍軍眼中，卻像是一個求愛不得的「恐怖情人」，稍為不如意就會反弒，把愛人批評到一文不值。
國民黨之所以沒有提名郭台銘，與郭台銘可能翻臉的風險有直接的關係。前幾天在郭台銘臉書留言的那些「藍勾勾」們，如今都變成了一個個笑話。年底的大選，國民黨大概也沒有幾個立委還敢找、想找郭董站台。
●作者：單厚之／資深媒體人
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