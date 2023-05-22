首訪台盼深化外交情　 聖露西亞副總理：台灣像家人

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中國近年逐漸將勢力延伸至中南美洲及加勒比海地區，希瑞爾表示，每個主權國家有權決定自己的雙邊關係（bilateral relationship），可以自行決定是否要和中國打交道，但聖露西亞確定的是，與台灣共同創造的經驗有著宛如家人般的情誼。
記者詢問，如何看待美國在美洲地區扮演的角色，希瑞爾說，美國毫無疑問地是世界領袖國家之一，在國際社會中具有重要影響力，並基於民主原則推進國際秩序，但強調每個國家應相互尊重所做的任何決定。
台灣、美國及聖露西亞去年8月合辦「全球合作暨訓練架構」（GCTF）海外工作坊，協助拉丁美洲及加勒比海地區在後疫情時期提升婦女就業與創業競爭力；希瑞爾指出，疫情確實重創許多國家，包含聖露西亞在內。
希瑞爾表示，聖露西亞的公共衛生及醫療體系相對薄弱，而台灣在其中提供助力組建衛生系統，對聖國多有助益。
他說，後疫情時代來臨，聖露西亞與台灣可在雙方既有合作基礎上，繼續在公民安全、法律互助等領域攜手著力，教育領域亦可多加交流，深化「人與人」（people to people）的友好關係。
希瑞爾今天至26日率團訪台，這也是他首次訪台，副總統賴清德將接見並由外交部長吳釗燮款宴，而訪台期間將出席聖露西亞投資說明會，拜會經建文化設施及出席中華職棒聯盟賽事。
希瑞爾在訪談中提及，訪台首日即到訪多處台北傳統巷弄，肯定台灣的社區營造成果豐碩，將把所見所聞帶回聖露西亞嘗試推動在地文化保存。
此外，對於將出席中華職棒賽事，希瑞爾表示，每到一個國家就會欣賞當地熱門運動項目，希望透過台灣的職業棒球，感受民眾賣力為所愛球隊喝采的氣氛，同時也想一睹台式啦啦隊的應援風采。
中華民國與聖露西亞於1984年建立外交關係，1997年轉向與中華人民共和國建交並與台灣斷交，但2007年兩國復交，恢復大使級外交關係。（編輯：林興盟）1120522