第76屆WHA確定決定不邀台灣！外交部發聲：深表遺憾與不滿

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外交部表示，誠摯感謝貝里斯、諾魯、史瓦帝尼及馬紹爾群島4個友邦代表，於辯論時為台灣發出正義之聲，彰顯納入台灣參與對全球公衛治理的重要性與急迫性。友邦衛生部長一致強調，不應讓政治凌駕專業之上，因中國政治壓力而將台灣拒於門外，不僅不公不義，更對全球健康造成嚴重威脅。
外交部指出，台灣友邦也對中方在會中所述謬論予以駁斥，尤其中國及其動員的古巴與巴基斯坦代表，刻意對聯合國大會第2758號決議及WHA第25.1號決議作出扭曲、錯誤的政治性詮釋，將該等決議與中方所謂的「一個中國」原則不當連結，妄言台灣的國際參與須中方同意，更罔顧事實誆稱台灣技術參與WHO的管道暢通。
外交部表示，友邦為台灣仗義執言，強調前述兩項決議根本未授權中國在聯合國體系代表台灣，台灣與中國互不隸屬，唯有台灣政府有權為台灣人民福祉負責，不應一再以完全未提及台灣的決議為藉口，排除台灣參與。
外交部表示，對於中方持續不擇手段阻撓台灣參與國際組織，意圖以其謬論遮掩打壓台灣人民健康人權的蠻橫無理行徑與漫天大謊，外交部深感不齒，並嚴正重申，只有台灣的民選政府才能在WHO及其他國際組織代表台灣人民。
外交部表示，中國蠻橫阻礙台灣參與及貢獻，與WHO憲章所揭櫫「全民均健」（Health For All）的崇高目標背道而馳，不僅使國際社會反感，更不會改變台灣走向世界的決心。（編輯：林克倫）1120522