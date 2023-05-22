《天道》總裁罹癌拒割蛋蛋！緊攬小三「碰到這種絕對軟掉」
三立八點檔《天道》裡的醫美集團董事長林健寰與小三上位的妻子況明潔，是一對開心果組合，林健寰表示：「《天道》才剛開始，我萬萬沒想到，就是得了睪丸癌末期的病人，但為了維護男性的尊嚴，不要切掉只要吃藥控制。」一場病房要割蛋蛋的劇情讓觀眾大笑，被笑稱是「去蛋夫妻」，老婆況明潔也講了很經典的台詞：「就算你變得沒有那麼MAN，我還是一樣愛你！」
記者羅凌筠/綜合報導
林健寰說他們兩人常常在拍戲現場會即興發揮，之前拍在醫院要宣布得了睪丸癌的戲時，因為戲裡的媽媽張琴要林健寰割掉蛋蛋，但他不要，為了維護男性的尊嚴，他臨時起意要順手抓東西激烈反應，但一時之間找不到合適道具，只好硬拿一旁的鋼瓶的水壺敲自己的腦袋，嚇到況明潔，結果回家之後，林健寰覺得頭暈想吐，有小小腦震盪的感覺。
劇中況明潔小三變正宮，真正的正宮林秀玲要回來算帳，況明潔笑說本來搞笑的戲分變了很多，而且都是情緒非常高昂的戲，再加上林秀玲跟女兒林萱瑜台語都很好，所以壓力又更大，戲裡都是又哭又罵，每每下戲回到家後，身心一下子放鬆就開始吐，把當晚吃的食物都吐出來，很辛苦。
林健寰說況明潔是他「小時候」的偶像，真沒想到她演小三那麼會撒嬌，笑說：「任何一個男人，只要碰到這種小三，絕對會軟掉，完全會覺得大老婆不值得疼。」況明潔更笑說，很多動作他們在排戲的時候都沒有，但等上戲開始撒嬌的時候，林健寰的手就會突然把她抱得緊緊的，林健寰說：「沒辦法，妳這種撒嬌法，男生就會想要保護妳。」