抗議行為惹議！羅馬百年古蹟遭「染指」 環團抗議將噴水池染黑
環保團體「最後一代」（Ultima Generazione）經常為了氣候正義、呼籲當局做出行動而進行不少爭議性行為。日前，羅馬古蹟特雷維噴泉（Trevi Fountain）被該團體佔據，且在水池內倒入大量木炭，將噴水池染黑，要求當局應立即停止石化燃料各種補助。
國際中心楊智傑／綜合報導
義大利首都羅馬有著不少古蹟，其中擁有300年歷史的知名景點特雷維噴泉（Trevi Fountain）21日被環團激烈行為「染黑」。美聯社報導指出，有7名「最後一代」成員拉起布條跳入噴泉池內，同時倒入木炭將池水染黑，他們高呼「我們不為石化燃料買單」、「即刻停用石化燃料」，抗議政府為了這些破壞環境的資源進行補貼，同時抗議氣候問題惡化但政府卻無實際大刀闊斧的改革。
有旅客目睹一切後拍攝上傳至社群媒體，也有旅客在現場批評環團成員的行為「過分幼稚」。羅馬市長羅伯托（Roberto Gualtieri則）發文痛批這類針對藝文古蹟、遺產的攻擊已經夠多了，並稱清潔工作費時又費力，總共浪費了300公噸的水，才讓水池恢復原樣。
羅伯托批評，這種「破壞古蹟的激烈行為」完全是錯誤的，他們的行為不僅可能損壞珍貴的公共文化遺產，也逼迫當局以「對環境有影響」的方式進行修復復原，更會引發大眾反彈。
環保團體「最後一代」（Last Generation）在過去一年多來相當活躍，這群德國氣候活動人士曾在莫內著名畫作《乾草堆》潑灑馬鈴薯泥，抨擊大眾「直到畫作沾上馬鈴薯泥你們才肯聽我們的訴求」，並稱藝術唯有人類「觀看時」才有價值，若人類每天都為了水、糧食與生存奮鬥，「那這幅畫還有什麼價值？」