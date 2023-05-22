「泰」有魅力！940萬外籍遊客湧向泰國　狂撈3490億觀光收入

抗議行為惹議！羅馬百年古蹟遭「染指」　環團抗議將噴水池染黑

▲環保團體「最後一代」21日前往羅馬知名景點特雷維噴泉（Trevi Fountain）抗議，並將木炭投入水中導致池水黑化。（圖／美聯社／達志影像）
▲環保團體「最後一代」21日前往羅馬知名景點特雷維噴泉（Trevi Fountain）抗議，並將木炭投入水中導致池水黑化。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

環保團體「最後一代」（Ultima Generazione）經常為了氣候正義、呼籲當局做出行動而進行不少爭議性行為。日前，羅馬古蹟特雷維噴泉（Trevi Fountain）被該團體佔據，且在水池內倒入大量木炭，將噴水池染黑，要求當局應立即停止石化燃料各種補助。

我是廣告 請繼續往下閱讀
義大利首都羅馬有著不少古蹟，其中擁有300年歷史的知名景點特雷維噴泉（Trevi Fountain）21日被環團激烈行為「染黑」。美聯社報導指出，有7名「最後一代」成員拉起布條跳入噴泉池內，同時倒入木炭將池水染黑，他們高呼「我們不為石化燃料買單」、「即刻停用石化燃料」，抗議政府為了這些破壞環境的資源進行補貼，同時抗議氣候問題惡化但政府卻無實際大刀闊斧的改革。

▲環保團體「最後一代」21日前往羅馬知名景點特雷維噴泉（Trevi Fountain）抗議，並將木炭投入水中導致池水黑化。（圖／美聯社／達志影像）
▲環保團體「最後一代」在特雷維噴泉（Trevi Fountain）拉起布條抗議。（圖／美聯社／達志影像）
有旅客目睹一切後拍攝上傳至社群媒體，也有旅客在現場批評環團成員的行為「過分幼稚」。羅馬市長羅伯托（Roberto Gualtieri則）發文痛批這類針對藝文古蹟、遺產的攻擊已經夠多了，並稱清潔工作費時又費力，總共浪費了300公噸的水，才讓水池恢復原樣。

羅伯托批評，這種「破壞古蹟的激烈行為」完全是錯誤的，他們的行為不僅可能損壞珍貴的公共文化遺產，也逼迫當局以「對環境有影響」的方式進行修復復原，更會引發大眾反彈。

環保團體「最後一代」（Last Generation）在過去一年多來相當活躍，這群德國氣候活動人士曾在莫內著名畫作《乾草堆》潑灑馬鈴薯泥，抨擊大眾「直到畫作沾上馬鈴薯泥你們才肯聽我們的訴求」，並稱藝術唯有人類「觀看時」才有價值，若人類每天都為了水、糧食與生存奮鬥，「那這幅畫還有什麼價值？」

澤倫斯基抵達羅馬！將與教宗會面　義大利設禁航區高規格維安

烏克蘭重建會議羅馬舉行　義大利官員承諾支持

義大利復活節訂房破百萬　羅馬米蘭最受歡迎

綠電黑馬！義大利得天獨厚　仿古羅馬磚發電板切獨特利基

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀