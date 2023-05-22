郭雪芙橫刀奪愛《耀眼》男閨密　蔡黃汝怒嗆：鬼遮眼

蔡黃汝在《因為你如此耀眼》飾演范少勳的好哥兒們，兩人經常膩在一塊打鬧嬉戲也互相傾訴交心，以兄弟之名隱藏暗戀情愫，卻因為郭雪芙的出現感受到前所未有的強烈威脅，不得不有所作為宣示主權。蔡黃汝擺脫以往傻白甜形象，首次挑戰演出腹黑心機女，「這次挑戰揮別我真實個性，當初拿到劇本非常恐懼，擔心到底做不做得到？！」
記者羅凌筠/綜合報導
劇中她為愛橫走天涯，還向范少勳哭訴：「你就不能好好看看我，只有我才會永遠陪在你身邊，不是嗎？」無奈仍被范少勳視為好兄弟，等不到日久生情，又被郭雪芙捷足先登，讓蔡黃汝氣得跳腳，怒嗆范少勳被鬼遮眼、灌迷湯。
劇中郭雪芙、范少勳、蔡黃汝、鍾承翰4人的感情發展讓人揪心，故事起源從郭雪芙慘遭未婚夫無情拋棄，人生宛如跌落谷底，但她斷開執念切割媽寶男到甜點店工作，獨立、懷有抱負的模樣觸動范少勳，也激起冰山副總鍾承翰的保護慾，兩位高顏值帥哥對郭雪芙發動獻殷勤攻勢的Love Line，將會使劇情更加抓住觀眾眼球。
鍾承翰這次不當陽光男孩，飾演沈穩幹練的集團副總，平時總是擺出不苟言笑的嚴肅表情，面對袁子芸近距離索吻示愛，絲毫不為所動，直到遇見郭雪芙後逐漸卸下心防日常相處後心生好感，在情同手足的范少勳和郭雪芙之間來回拉扯，加上內心對郭雪芙有著難以梳理的矛盾，讓鍾承翰坦言：「詮釋角色時滿痛苦的，他有很多陰暗層面，你會覺得想要同情他。」