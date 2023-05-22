AKIRA首檔實境秀「收視率出爐」！曝抓周只給兒子選這一物
全明星修繕事業實境節目《神秘五金行》找來超強卡司AKIRA、王陽明、温昇豪、禾浩辰、王彩樺及蔡昌憲，20日節目首播收視率出爐，光是六日兩天電視頻道，所有首播加重播，4歲以上不重覆收看人數高達122萬人收看，35-39女性平均收視更高達1.02，深受觀眾喜愛。AKIRA在節目中透露兒子抓周時，他不讓兒子拿其他物件，直接把足球放在他面前，就是強迫他抓足球，讓大家忍不住笑了出來。
記者郭佩蓉/綜合報導
首播第一集第一個收視高點落在王陽明在全美戲院初登場，與顏師傅的溫情互動及參訪戲院的讚嘆，台灣第一帥的魅力嶄露無遺！節目中大家在不知情的狀況下，幫1歲的金剛鸚鵡大總管「五金」準備抓周禮物，蔡昌憲笑說：「大管家只有1歲，然後他要來管我們，賣鬧啊！」熱愛籃球的禾浩辰，則是準備一顆籃球，可以陪他打球。蔡昌憲準備了搖搖手響板玩具，要讓大管家需要大家的時候可以搖搖響板，發出聲響來當呼叫鈴。
王陽明買了一個計算機，因為大管家就是需要理財。温昇豪本來也準備了很多玩具，但想想抓周是希望小孩以後成為怎麼樣的人，所以他就改準備了一副撲克牌，除了讓大管家當賭神，也可以當魔術師，一個物品兩種夢想。小孩年紀最大的王彩樺，則是說自己是諧星，一向走搞笑路線，為了讓抓周儀式有趣好玩一點點，王彩樺從包包裡面拿出馬桶刷，王彩樺表示把馬桶刷乾淨就會帶財，還可以當麥克風唱歌，讓全部的人好傻眼。《神秘五金行》每週六晚上8點於衛視中文台全台首播、晚上10點Disney+精彩上線以及週日晚上10點台視播出。