避談為何禁止採購美光！中國外交部：維護國家安全必要措施
美國半導體公司美光科技（Micron）經中國網絡安全審查辦公室（網信辦）審查後，結果顯示該公司產品未通過審查，依中國法規規定相關單位必須停止採購美光產品，不過網信辦並未詳細說明審查出何種風險、亦無提供哪些受影響的產品清單。中國外交部對此表示，相關審查是為了防護國家網路安全，此舉是「維護國家安全的必要措施」。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國網信辦在G7峰會期間表示，21日表示，美國記憶體晶片廠美光的產品構成「重大國家安全風險」，宣布國內處理「關鍵資訊基礎建設」的公司禁止購買美光的產品；《華爾街日報》報導指出，此舉代表的是中國為了報復美國2022年的晶片禁令，這才對美光在中國銷售的產品啟動審查。
中國外交部發言人毛寧今（22日）表示，相關審查是為了防範產品的網路安全問題危害國家關鍵信息基礎設施的安全，是維護國家安全的必要措施，《央視》報導也稱網信辦是審查後認為美光產品「存在較嚴重網路安全問題隱患」，這才依法作出不予通過網路安全審查的結論。
美光對此僅回應該公司正在評估下一步行動，並稱期待繼續與北京當局討論。美國商務部21日則發布聲明稱，美方堅決反對中方限制美光的行為，將與盟國合作解決中國行動所造成的晶片市場扭曲。
美光總部位於美國，專門生產手機、電腦等消費性電子產品的記憶體晶片，去年在中國整體營收為33億美元，占公司總營收約11％。《紐約時報》認為，中國近幾年全力支持自家晶片產業，為的就是因應來自國際的壓力，為此北京當局還投入數十億美元試圖穩定供應鏈，而美光禁令是否造成影響仍有待各界觀察。