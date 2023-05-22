5億高中生命案神巧合！《最佳利益》黑心人夫奪產 嫁禍替死鬼
公視《最佳利益2╴決戰利益》上周播出7、8集，收視高點落在天心發現田麗與張睿家合演的「老少配」一案偵查結束後，原來背後全是小鮮肉老公「殺妻奪產」的詭計，自己竟也不自覺的掉入對方設的陷阱，實質成為了「幫兇」的橋段。這樁富豪殺妻案播出時，撞上「5億高中生墜樓迷案」的時事，驚人巧合讓網友看了留言「編劇神預測」、「排播撞時事太巧了吧」。
記者羅凌筠/綜合報導
劇中張睿家受盡富婆老婆田麗的身心虐待，在殺害妻子後將罪責陷害於繼子石知田身上，不僅成功全身而退，更獲得龐大遺產，最終張睿家還反致謝天心：「如果沒有妳，我就不會有今天。」讓天心氣得啞口無言。
為了演出這個奪產的角色，張睿家參考了《分裂》和《小丑》這兩部電影，為了就是要呈現前後期超反差的大幅度轉變，「像是《分裂》的男主角在情緒上的瞬間轉換，還有人格分裂的特質，我自己在家有揣摩這些小細節；另外《小丑》這電影當然是經典詭異的笑容，我自己也對著鏡子練習，試著找出後期比較變態扭曲的笑容。」
田麗此次客串《最佳利益2》飾演被殺死的富婆，因需要呈現死亡腦袋被重擊的傷勢狀況，會使用翻模特效做出血肉模糊的恐怖景象，是田麗從影生涯第1次嘗試頭部翻模，對此她感到很新鮮，不過過程可不容易，雖然鼻子跟嘴巴有留洞口可以呼吸幾小時，但還是非常悶，所幸等待數小時石膏乾了脫模後，呈現出來的效果非常好，「第1次體驗翻模覺得很有趣，是一個很特別的體驗，過程很辛苦、很熱，整個封起來也不好呼吸，不過為了屍體的效果好也很認真的去完成。」