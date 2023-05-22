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近百國反對？台灣被拒參與世衛大會　中國：以疫謀獨絕無出路　

▲第76屆世界衛生大會拒絕將「邀請台灣加入提案」列入議程，中國稱這是近百個國家聲明的結果。圖為世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／美聯社／的達志影像）
▲第76屆世界衛生大會拒絕將「邀請台灣加入提案」列入議程，中國稱這是近百個國家聲明的結果。圖為世界衛生組織秘書長譚德塞。（圖／美聯社／的達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

第76屆世界衛生大會（WHA）正在瑞士日內瓦召開，外媒報導稱在中國與巴基斯坦強烈敦促下，大會決定拒絕將「關於邀請台灣以觀察員身份參加世衛大會」的提案列入大會議程；稍早，中國外交部發言人又表示，在大會正式開幕前，已經有近百個國家向世界衛生組織（WHO） 發表聲明或致函，表態「堅持一個中國原則」，反對台灣參加世衛大會。

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第76屆世界衛生大會在本月21日至30日舉行，我國12個具有世界衛生組織會員國身分的友邦提案「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」，並推派派代表在「總務委員會」及「全會」與中方陣營進行2對2辯論，不過在中國及其動員的古巴與巴基斯坦代表強烈反對下，大會決定拒絕將提案列入議程。

對此，中國外交部發言人表示，「世衛大會連續多年拒絕所謂涉台提案，這充分說明，一個中國原則是國際社會人心所向、大勢所趨，不容任何挑戰」，接著又批「台灣當局罔顧各方意願和台灣同胞民生福祉，執意唆使其所謂『邦交國』搞涉台提案，個別國家明裏暗裏支持慫恿，推波助瀾。」

針對我國衛福部長薛瑞元向法新社記者回應，稱台灣關注中國的潛在訊息、在新冠疫情初期是吹哨者，而中國若發生傳染病，台灣是第一線，「若台灣無法加入，對全球都將帶來風險」，中國外交部發言人則表示，「台灣地區設有《國際衛生條例》聯絡點，能夠及時獲取和通報突發衛生事件訊息，所謂『國際防疫體系缺口』根本就是無稽之談。」

最後中國外交部又稱，「北京再次奉勸民進黨當局，民意不可違，玩火必自焚，『以疫謀獨』絕無出路。中方也敦促個別國家，不要揣著明白裝糊塗，停止將衛生問題政治化，停止藉台灣問題干涉中國內政，停止『以台制華』的錯誤做法。」

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