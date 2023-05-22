南投以北9縣市豪雨特報！竹苗雷雨夜襲 鋒面殺到北部好像颱風天
（23:15更新，升級豪雨特報、警戒區域擴大）隨著鋒面正式抵達台灣，中央氣象局在今（22）晚23時發布豪雨特報，其中桃園市、新竹縣、新竹市為豪雨警戒範圍，有局部大雨或豪雨發生機率，北北基、台中及南投山區為大雨警戒範圍，有局部大雨發生機率，持續時間將至明（23）日，請民眾注意雷擊及強陣風，低窪地區要慎防淹水。
記者潘毅/綜合報導
受到鋒面南下影響，北台灣入夜後降下大雷雨，傾盆大雨加上劇烈雷擊，嚇壞不少民眾。到晚間22時20分為止，累積雨量最多的地方為桃園新屋的81.5毫米，其次是桃園水尾80毫米。中央氣象局晚間21時30分針對苗栗以北等7縣市發布大雨特報，提醒民眾留意局部大雨、雷擊與強陣風。
家住台北市天母的王先生表示，今晚21時左右雨勢突然又大又急，伴隨著打雷轟隆隆作響，而且還有強陣風，讓人嚇了一大跳，「感覺就像是颱風天一樣可怕。」
另外，氣象局晚間22時31分也針對新竹縣市、桃園市發布大雷雨即時訊息，持續時間至23時30分，請當地民眾慎防劇烈降雨、雷擊，溪(河)水暴漲，低窪地區慎防淹水，以及低能見度。
22日晚間23點更新
豪雨警戒範圍：桃園市、新竹市、新竹縣
大雨警戒範圍：基隆市北海岸、台北市、新北市、苗栗縣、台中市山區、南投縣山區