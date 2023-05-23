不滿克宮袖手旁觀　亞美尼亞揚言退出俄主導安全集團

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帕辛揚（Nikol Pashinyan）在記者會上說：「我不排除亞美尼亞將決定退出集體安全公約組織（Collective Security Treaty Organization, CSTO），若這個組織無法保護締約國。」
帕辛揚發表這番評論的時間點，就在俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）作東安排他和亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）25日在莫斯科會談前夕。
帕辛揚今天表示：「我們開始和我們的西方夥伴討論安全議題，因為我們認為區域安全系統未發揮功能。」
路透社報導，俄羅斯媒體今天引述帕辛揚表示，只要亞塞拜然當局保護納戈爾諾．卡拉巴赫區（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）的亞美尼亞裔，亞美尼亞願意承認納卡區是亞塞拜然領土的一部分。
外高加索地區前蘇聯加盟共和國亞美尼亞和亞塞拜然為了爭奪納卡區，從蘇聯1991年解體前幾年即開始即衝突不斷。
2020年，亞塞拜然奪下亞美尼亞裔控制的納卡區和周遭地區，自此定期關閉連接納卡區和亞美尼亞的唯一道路，納卡區的亞美尼亞裔透過這條唯一的道路取得金融和軍事援助。
根據俄羅斯媒體報導，帕辛揚在記者會上表示：「亞塞拜然面積8萬6600平方公里的領土，包括納卡區。」
「倘若我們彼此理解無誤，那麼亞美尼亞承認亞塞拜然有權領土的完整性，巴庫則承認亞美尼亞2萬9800平方公里領土的完整性。」
俄羅斯媒體引述帕辛揚表示，他願意這麼做，即實際上接受國際承認的亞塞拜然邊界，條件是納卡區亞美尼亞人的權利能受到保障。他指出，兩國應該在會談中討論這個議題。
根據塔斯社（TASS）報導，帕辛揚說：「亞美尼亞仍致力於區域和平議題，我們希望在不久的將來，將就和平協議文本達成共識，進而簽署。」（譯者：劉淑琴/核稿：林治平）1120522