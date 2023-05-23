徹底改變用戶行為！比爾蓋茲：AI助理將取代搜尋引擎、購物網站
有關AI人工智能的發展，近期一直是熱門話題，人們讚嘆科技帶來便利的同時，卻也擔心科技終將取代許多人賴以維生的工作機會。微軟共同創辦人比爾蓋茲（Bill Gates）在一場人工智能的活動中表示，未來AI個人助理將從根本上改變用戶行為，人們甚至再也不需要搜尋引擎或上購物網站。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，蓋茲22日在高盛（Goldman Sachs Group Inc）和SV Angel舉辦的活動中指出，未來頂尖的AI公司將會開發個人數位助理，能夠理解個人需求和習慣，甚至幫用戶「看那些你沒時間看的東西」，這項技術將影響深遠，可以從根本上改變用戶的行為。
蓋茲直言，在這場科技戰中，無論由誰拔得頭籌，都是件大事：「因為你不會再上搜索網站、生產力網站，甚至也不會再上亞馬遜。」分析新創公司和科技巨頭各有50%的機會成為AI研發的贏家。
蓋茲認為，雖然AI助理成為社會主流，還需要一段時間，但在那之前，各公司都會繼續將類似OpenAI的ChatGPT的生成式AI，積極納入自己的產品中。
他還表示，生成式AI的興起，將衝擊藍領和白領勞工，改變遊戲規則，未來公司使用機器人的成本，會比聘僱真人更便宜，並半開玩笑的說：「當我們發明這些機器人時，只需要確保它們不會患上老年癡呆症。」