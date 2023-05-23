瑪娃將成第一個強颱！「預估4路徑」大甩尾 雨勢最猛地區曝光
第2號中度颱風瑪娃（Mawar）來勢洶洶，中央氣象局表示，因為大環境有利其發展，瑪娃估計最快在週三（24）日就有機會發展成強颱，路徑預估會往北走，後續還要持續觀察。而氣象粉專「觀氣象看天氣」根據歐洲中期天氣預報中心路徑預估4種可能性，其中「大甩尾路線」將會讓北東地區帶來雨勢。
記者張嘉哲/綜合報導
天氣風險公司指出，遠在關島附近發展的中度颱風瑪娃，未來將受太平洋高壓導引往菲律賓東方海面靠近，而後續又因太平洋高壓的勢力減弱，有漸往北轉向琉球群島移動的趨勢。整體來說，本週並無明顯威脅，但下週前期則變數較大，可以過幾天再來慢慢觀察預報變化。
而中央氣象局則提到，瑪娃颱風目前強度為中颱，距離台灣還有3140公里遠，不過由於行徑路線上的海溫高、垂直風切小，因此將持續增強，氣象局預測週四（5/25）會轉為強颱，但不排除週三就提前突破強颱標準。路徑上瑪娃颱風會持續沿著「太平洋高壓」邊緣往西移動，週末受導引氣流加速西移後，就須特別關注「太平洋高壓」的勢力是強是弱，若較弱，則瑪娃颱風會提早往北走，對台灣威脅較低，反之則有可能讓台灣進入暴風圈範圍，氣象局會持續追蹤。
而氣象粉專「觀氣象看天氣」則以歐洲中期天氣預報中心最新的系集預測路徑分析，表示瑪娃颱風總共會有4種預測路徑，其中第一條機率最高，就是從東部海面北上，將為北部、東半部帶來間歇、持續性陣雨，且距離越近雨勢越大；而其中編號3和編號4的路徑機率都比較低，不過如果最後路線是這樣走的話，全台水庫大補水 ，南部地區就有望解渴。