水彈炸整晚！「桃園漂漂河」慘況曝光 今17縣市豪雨特報
受到梅雨季「第4波鋒面」的影響，從昨天晚上開始，桃竹苗及北部地區雨彈狂炸不間斷，昨晚水利署更是對桃園、新竹發布淹水一、二級警戒，桃園不少民眾發出道路淹水的照片，機車幾乎整個被滅頂，形成「漂漂河」的情況令人傻眼。而今天清晨，氣象局又對17縣市發布豪大雨特報，民眾出門可要小心。
記者張嘉哲/綜合報導
桃園蘆竹在昨天雨彈狂炸之後災情不斷，先傳出多處道路都已經有淹水跡象，甚至形成「漂漂河」，只見照片當中，超商前許多機車可以說是「幾乎滅頂」，且還有倒臥在水中的機車，另外66快速道路上大塞車，因為底下道路淹水，車子只要經過就會拋錨，顯示昨晚的雨勢有多驚人。
而一大早氣象局也再度針對17縣市發布豪大雨特報，民眾一大早出門要記得攜帶雨具並注意安全
豪雨特報：苗栗縣、屏東縣
大雨特報：基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、台東縣
氣象局表示，從昨天開始由於由北往南通過，所以北部地區昨晚雨勢明顯，直到今天早上才會逐漸開始趨緩，僅剩中南部地區因殘留水氣有局部短暫陣雨；氣溫方面，北部和東北部整天偏涼，中南部白天高溫也較難攀升，詳細分佈為北部攝氏21至26度、中部攝氏23至30度、南部攝氏22至29度、花東攝氏22至25度，週三（5/24）氣溫會略微回升，直到下週日（5/28）各地普遍多雲到晴。