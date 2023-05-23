台股早盤弱勢跌逾50點 碳權、國防軍工概念股逆勢走高
美股昨（22）日漲多跌少，台北股市今（23）日早盤開高後走跌，一度跌逾50點，來到16121點。權值王台積電早盤跌6元，來到525元，跌幅逾1%。其他重要電子股如聯發科強勢漲0.8%，南亞科、大立光、緯創、英業達走高。而今日盤面焦點為碳權與國防軍工概念股。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數22日下跌140.05點，或0.42%，收33286.58點；那斯達克指數上漲 62.88點，或0.5%，收12,720.78點；標普500指數上漲0.65點，或0.02%，收4192.63點；費城半導體指數上漲11.55點，或0.36%，收3215.04點。
台北股市今（23）日早盤開高後走跌，一度跌逾50點，來到16121點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤跌6元，來到525元，跌幅逾1%。聯電小漲、世界先進漲0.6%、力積電漲超過1%。
其他重要電子股，如聯發科強勢漲0.8%，南亞科、大立光、緯創、英業達走高，鴻海、群創、友達相對強勢在平盤附近，國巨、旺宏、日月光、廣達弱勢走跌。
今日碳權概念股紅通通，碩天飆漲停，盈正、華紙漲3%，永豐餘與正隆漲1%。國防軍工概念股表現也不錯，公準漲5%以上，jpp-KY、榮剛、晟田漲3%，豐達科、雷虎、星通、合勤控、協禧漲1到2%。而電動車概念股也強勢飆漲，為昇科、為升漲6到8%，高力、尚化、金山電、同致、有量、裕隆、明泰、貿聯-KY漲1到2%。