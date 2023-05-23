美蒙大拿州下封殺禁令　TikTok提告反擊

我是廣告 請繼續往下閱讀
TikTok發言人告訴法新社：「我們認為，基於無比強大的前例及事實，我們將會打贏官司。」
蒙大拿州共和黨籍州長強佛特（Greg Gianforte）本月17日簽署在州內封殺TikTok的法案。強佛特指出，新法將進一步推動「我們保護蒙大拿州民眾免受中國共產黨監視的共同優先要務」。
依據禁令，科技企業谷歌（Google）和蘋果（Apple Inc）的應用程式商店在蒙大拿州提供TikTok屬非法行為，5名用戶因而提告，試圖擋下這項法律。
蒙大拿州可對TikTok每項違規行為處以1萬美元（新台幣30萬元）罰金，TikTok若違反禁令，每天可額外開罰1萬美元。這項法令並不會對個別TikTok用戶開罰；目前還不清楚蒙大拿州會如何施行這項TikTok禁令。
聯邦參議院情報委員會主席華納（Mark Warner）先前提出立法，要賦予總統禁止或限制TikTok及其他外資應用程式的新權力。他表示，聯邦法院有可能推翻蒙大拿州禁令一事，使得國會通過這項立法變得更為必要。
蒙大拿州居民約110萬人，TikTok估計在該州擁有數以十萬計活躍用戶。
TikTok的訴訟點名蒙大拿州檢察總長克努森（Austin Knudsen），他是負責執行這項法令的人。克努森的辦公室今天並未立即回應置評請求。
克努森的發言人佛勞爾（Emily Flower）指出，蒙大拿州已經準備好打這場官司。她今天表示：「我們預料到會有法律挑戰，也已做好萬全準備，要捍衛這道保障蒙大拿州州民的隱私及安全的法律。」（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1120523