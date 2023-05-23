梅雨鋒面強降雨　桃園市緊急啟閉43處水閘門防汛

受到梅雨鋒面影響，桃園市從昨（22）日晚間21時起持續出現強降雨，中央氣象局也於昨晚22時31分也針對桃園市發布大雷雨即時告警，並於23時發布桃園市豪雨特報。經濟部水利署也同時對桃園新竹發布一、二級淹水警戒，本次降雨雷達回波及閃電偵測訊號顯示出現爆發力驚人的雷雨胞，造成桃園市包含楊梅區、蘆竹區等6區一小時雨量皆達40mm以上，尤其楊梅區1小時高達60毫米。
記者李春台／桃園報導
桃園市政府水務局局長劉振宇表示，水務局自昨日中午就研判夜間20時後會有強降雨發生可能，因此將水務局轄管共43處水門啟閉至防汛狀態，也於龜山區A7周邊及中壢區等易淹水點提前預佈抽水機，並於今日18時完成抽水機人員進駐及各項設備試運轉，自20時起雨勢逐漸加大，捷運長庚A8站移動式抽水機及公滯四滯洪池隨即於21時啟動調控應變，確保該區不致淹水，並於晚間22時30分水務局開設水災三級應變，與市府各團隊共同應變，以加快速度處理災情。
水務局表示，本次降雨積水地區包含蘆竹區、中壢區等局部區域共計約20處積淹水事件，積淹水深度普遍小於20公分，於雨停後隨即陸續消退，其中蘆竹區南山路出現側溝堵塞情形，經市府養工處及蘆竹區公所協同當地里長協助也迅速排除。桃園市並於23日凌晨2時解除水災三級應變開設，後續針對本次淹水點會逐件檢討淹水原因，並於每月跨局處易淹水會議追蹤改善進度。