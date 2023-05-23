選在郭韓見面前一天 黃光芹再曝內幕：朱立倫岳父提前南下拆彈
國民黨提名新北市長侯友宜參選2024總統，同時宣告鴻海創辦人郭台銘再次出局，引發藍營分裂揣測。資深媒體人黃光芹昨在臉書發文再爆，郭台銘5月14日與前高雄市長韓國瑜會面前，朱立倫的岳父高育仁前一天，就南下搶先一步與郭會面。黃光芹質疑，高、朱、侯三角關係，不清楚解構，國民黨永遠暗無天日。
記者翁子竣／台北報導
黃光芹近來展開一系列「打開國民黨的提名黑箱」文章連載，他昨更新發文表示，郭台銘先跟韓國瑜道歉，5月14日如期與韓會面，背後有廖萬隆等人牽線，「高育仁搶先一步，在13日南下雲林拆彈」，同桌的除高育仁、韓國瑜之外，還有前雲林縣長張榮味、苗栗縣縣長鍾東錦和國民黨桃園市黨部主委黃敏恭等人。
黃光芹指出，韓國瑜隔日見了郭台銘之後提到，現階段只能與郭拍照，不能表態，另還引述與會人士分析侯在桃園以南選票分布狀況。
黃光芹質疑，朱立倫、黃健庭號稱國民黨總統提名公平、公正、公開，若真是如此，請問干朱立倫岳父什麼事？黃敏恭又是以桃園市黨部主委、還是高家家臣的名義介入？這不是「家黨部」嗎？算不算所謂牛鬼蛇神？
黃光芹更諷刺，台南人真長眼，高育仁和陳水扁都是侯友宜政治貴人，侯可以做完桃園縣長朱立倫的警察局長後，到綠營為官，一路做到警政署長，歷經319槍案，還差一點加入民進黨（當時菁英入黨的現場，還特別留了他的位子、擺著他的名牌）；之後，還可以回國民黨，順風順水出任新北市副市長、再連任市長，如今哪裡都不用跑，就被提名選總統。