賴清德稱總統到立院報告違憲　民眾黨反批落跑成性、逃避民意

民眾黨立法院黨團今日舉行「『有違憲政』就想糊弄？賴清德別逃避民意！」記者會，黨團總召邱臣遠指出，目前憲法及法律上，並無明確提到總統不能自願前往立法院進行國情報告或備詢，《中華民國憲法增修條文》第4條第3項「立法院於每年集會時，得聽取總統國情報告」，因此總統依個人意志，自願前往立法院並無不妥。賴清德稱總統赴立法院國情報告後被要求備詢是「有違憲政體制」，很明顯只是逃避國情報告的藉口；更何況賴清德當了4屆立委卻不懂立法院職權行使法，想選總統連憲法都不了解，盡顯法盲本色。邱臣遠表示，前總統李登輝曾以「綜合答辯」回應國民大會提問，雖體制不同，但落實責任政治的民主精神，柯文哲強調總統目前是「有權無責」的狀況，希望透過赴立法院國情報告，落實三權分立、解決問題。民進黨總召柯建銘也曾提議時任馬英九總統赴立院即問即答，如今賴清德卻以違憲來模糊焦點，看來是已經開始超前部署，難道未來若當選，都會以一句「違憲」就想閃避民代的發問？邱臣遠直言，賴清德「逃避監督」已非首例，2015年時任台南市長的賴清德以「議長李全教賄選」為由拒入議會234天，導致當時登革熱疫情死亡上百人；但對比2022年底，同為議長的邱莉莉傳出賄選案，賴清德僅以一句「謝謝」閃避記者提問。賴清德落跑前科累累，台灣的未來不該託付在不負責任的人手上。立委張其祿，依據中研院吳玉山院士說法，我國憲政制度趨近於「總統優越型的半總統制」，但會產生三大問題，第一是總統權力過大（如馬英九總統時期），第二是府會黨籍不一致時，形成僵局（如陳水扁總統時期），第三是總統與閣揆關係浮動性大，總統決策缺乏制度透明性，經常造成總統有權無責，但行政院長有責無權。張其祿直言，這20多年藍綠輪流執政下，民主制衡失敗，造就當前的憲政困境及盲點。柯文哲提出的總統應該到立法院報告，反而是真正回歸到當初修憲的憲政精神。依據94年憲法增修條文，總統直接任命行政院長，發布緊急命令要10 日提交立法院追認，甚至能宣告解散立法院；另一方面，立法院可以提出總統罷免、彈劾案，憲法增修條文第4條更直接規定，立法院每年集會時，得聽取總統國情報告，且在《立院職權行使法》第二章第15條已經訂明立法院集會時聽取總統國情報告的合法性授權及方式。張其祿指出，就總統向國人報告國政的必要性來看，不僅體現公權力的透明度與對話性，還能讓公眾瞭解國家的現狀與未來方向。總統應根據國家形勢的需要，自願向立法院報告國情，也為台灣提供了創造新憲政慣例的機會。台灣民主需要一位願意挺身而出、樹立民主政治文化典範的領導人，更需肩負起建立並鞏固民主慣例與責任的先行者，而非那些選擇袖手旁觀，避開責任的民主雙標者。立委陳琬惠表示，賴清德擔任台南市長期間，讓台南市烙上「黑金城市」的烙印，前行政院發言人陳宗彥當時擔任新聞及國際關係處長，疑似接受性招待，留下「小芸有空嗎？」金句； 2015年登革熱肆虐，地方里長還得自掏腰包購買防疫器具；2016年莫蘭蒂颱風來襲，早上照常上班上課，午晚停班停課，讓民眾暴雨通勤，獲得「賴半天」笑名；如今台南議長賄選案10多人遭起訴，不僅有賄選，還有槍擊暴力。陳琬惠指出，2018年新北反對深澳電廠擴建，拒絕燃煤使用許可，但時任閣揆的賴清德大言不慚地說，深澳電廠燒的是「乾淨的煤」、面對照服員月薪僅3萬元，賴清德建議當作「做功德、做善事」，導致行政院被戲稱為「功德院」。陳琬惠直言，im.B主嫌曾國緯不只是通緝犯，還被爆料具幫派背景，民進黨口口聲聲說要「終結黑金、贏回正義」，賴清德更說要排黑，結果黨籍立委陳歐珀與幫派交好，「現在認錯退選是不是等於承認有掛勾？賴清德不該出來說話嗎？」呼籲該徹查民進黨內還有多少人和黑道、詐騙集團有染，如果賴清德現在選擇沉默，等於承認對黑金雙重標準，真可謂「綠色執政，黑金保證」。民眾黨團認為，賴清德以備詢有違憲政為藉口，不願大方承諾進行國情報告，凸顯不重視民意的態度，台灣的未來怎麼放心託付給這樣的總統候選人？近來民進黨立委陳歐珀因與詐團交好而退選，賴清德有責出面說清楚，更要拿出實際作為反黑金、反詐騙，別讓民進黨變成台灣最大的詐騙集團。