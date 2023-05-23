疫後貿協首次訪新加坡　爭取新南向商機

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團長清淨海生技羅允俊董事長，亦是台灣電子商務協會理事長表示，本次拓銷成果高於預期，洽談買主更是絡繹不絕，經過這次洽談，絕對會再訪新加坡，爭取星國與亞太市場商機。商用洗衣機業者上洋產業李亮諭經理表示，此行能與多家大型洗衣連鎖店洽談是最大收穫，扎扎實實的了解新加坡自動洗衣市場蓬勃景象，未來東南亞洗衣市場更是潛力無限。逢興生技蔡承霖經理指出，此次貿協安排洽談買主涵蓋醫藥(Medimex)、連鎖藥妝店(Unity)、天然食品商(Taste original)，爭取實質多項保健食品生技代工的合作商機。費生恩分子應用公司經多年研發，成功推出天然植物萃分子與香氛相關產品，並取得多國發明專利及創新發明金牌獎項，不僅得到多家藥妝店、醫療保健商有極高評價，成果令人滿意。
新加坡人均GDP高、外匯儲備充足、加上經濟政策的支持，吸引國際資金、創投和新創業者進駐，此行特為參團業者安排參訪淡馬錫控股集團所投資民營國企「Sembcorp勝科集團」與「CapitaLand凱德新創園區」，分享和交流產業趨勢及市場機會。其中勝科集團致力於節能、環保和永續發展方面，協助企業實踐ESG。CapitaLand集團的凱德新創園區，連結新加坡和國際新創企業，提供企業各類創新技術和解決方案，團員表示，藉由參訪這兩大集團，可獲得布局星國市場的第一手資訊，並有機會爭取台星產業綠色供應鏈之合作商機。