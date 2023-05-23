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疫後貿協首次訪新加坡　爭取新南向商機

▲新加坡台貿中心洽談現場熱絡。（圖／貿協）
▲新加坡台貿中心洽談現場熱絡。（圖／貿協）

記者賴正琳／綜合報導

為協助台灣企業拓展星澳市場，由經濟部國際貿易局和外貿協會執行之「星澳貿易訪問團」於5月17日至5月25日前往新加坡、雪梨和墨爾本辦理洽談會和參訪，本團是貿協歷年前往新加坡、澳洲市場規模最大的實體拓銷活動，共計42家台灣企業參與，產業涵蓋資通訊、五金手工具、消費用品、智慧醫療、機械及汽車零配件，首站新加坡吸引近90家買主與25家台灣企業洽談，洽談場次超過180場，促成商機約350萬美元，參與企業表示成果豐碩。新加坡憑藉與31個貿易夥伴，建有廣泛的自由貿易協定，是東南亞的對外貿易門戶、全球貿易的主要物流樞紐，亦為我國企業進入東南亞的重要灘頭堡。

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新加坡參與洽談的買主包括知名超商(Prime/MUSTAFA)、國際麵包集團(SPC KOREA)、先進材料供應商(Advance Materials Supplies)、高科技金屬螺絲/緊固件供應商(HTF Industries)、工業緊固件供應商(ASIA FASTENER)、摩托車維修中心(WINGYAP MOTOR)、汽車維修中心(Hock Cheng Automec/Chop Hock Hong)、智能服務商(Kabelwerkz/Flexspeed Tech)，買主對於我業者機械和零組件的高品質、環保清潔用品及天然植萃保健品等特色產品表達高度興趣。 

團長清淨海生技羅允俊董事長，亦是台灣電子商務協會理事長表示，本次拓銷成果高於預期，洽談買主更是絡繹不絕，經過這次洽談，絕對會再訪新加坡，爭取星國與亞太市場商機。商用洗衣機業者上洋產業李亮諭經理表示，此行能與多家大型洗衣連鎖店洽談是最大收穫，扎扎實實的了解新加坡自動洗衣市場蓬勃景象，未來東南亞洗衣市場更是潛力無限。逢興生技蔡承霖經理指出，此次貿協安排洽談買主涵蓋醫藥(Medimex)、連鎖藥妝店(Unity)、天然食品商(Taste original)，爭取實質多項保健食品生技代工的合作商機。費生恩分子應用公司經多年研發，成功推出天然植物萃分子與香氛相關產品，並取得多國發明專利及創新發明金牌獎項，不僅得到多家藥妝店、醫療保健商有極高評價，成果令人滿意。

新加坡人均GDP高、外匯儲備充足、加上經濟政策的支持，吸引國際資金、創投和新創業者進駐，此行特為參團業者安排參訪淡馬錫控股集團所投資民營國企「Sembcorp勝科集團」與「CapitaLand凱德新創園區」，分享和交流產業趨勢及市場機會。其中勝科集團致力於節能、環保和永續發展方面，協助企業實踐ESG。CapitaLand集團的凱德新創園區，連結新加坡和國際新創企業，提供企業各類創新技術和解決方案，團員表示，藉由參訪這兩大集團，可獲得布局星國市場的第一手資訊，並有機會爭取台星產業綠色供應鏈之合作商機。

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