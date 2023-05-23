豪雨特報深夜連發！全台「累積雨量排行」出爐 水庫大進補
受到梅雨季「第4波鋒面」影響，從昨（22）日晚上開始，桃竹苗及北部地區雨彈狂炸不間斷，豪雨特報也接連發出，據中央氣象局資料，全台累積雨量最多的苗栗泰安在12小時內就降下超過200毫米的雨量，其餘如南投、桃園、新竹也有累積100毫米以上雨量，這樣的情況也讓中部甚至是南部的水庫蓄水量普遍提高，稍稍減緩缺水的窘境。
記者張志浩/綜合報導
根據中央氣象局從昨日至今日上午10時的資料，若以縣市為比較基準，這段時間降雨最多的地點為「苗栗泰安」累計雨量233.5毫米，後續2至5名，排行分別為「南投仁愛」146.5毫米、「桃園楊梅」124毫米、「新竹五峰」117毫米、「屏東恆春」104毫米。
經過一夜的大雨後，苗栗的明德水庫有效蓄水量已經達到94.7%，中部其它水庫昨日蓄水量也大多有提升，鯉魚潭水庫46.2%、德基水庫51.1%、日月潭水庫75.1%。南台灣雖然略有成長，不過普遍有效蓄水量仍不及20％，尤其是曾文水庫目前有效蓄水量僅9.1%，顯見這波大雨過後，民眾人要積極節約用水。
針對後續天氣部分，中央氣象局指出，各地降雨今日上午已經慢慢趨緩，午後會更為明顯，因為鋒面南移，僅剩中南部、東部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，明日開始至週六（5/27），各地回到多雲到晴的穩定天氣，只有午後會有局部短暫雷陣雨，週末也是觀察「瑪娃颱風」動向的關鍵時間點。