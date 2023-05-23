AI再掀波瀾　五角大廈爆炸假圖瘋傳、美股恐慌閃崩

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國防部發言人說：「我們可以證實這是假消息，五角大廈今天並未遭到攻擊。」
維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）消防局也在社群媒體回應說，五角大廈附近並未發生爆炸或意外事件。
在此之前，近期在網路造成轟動的假照片還包括美國前總統川普遭逮捕，以及天主教教宗方濟各（Pope Francis）身穿一件很潮的白色長版羽絨外套等。
據法新社調查，五角大廈「爆炸」照片的來源雖不得而知，但最早釋出該照片的推文，來自先前散播過假消息、力挺川普的極右派陰謀論團體 「匿名者Q」（QAnon）宣傳帳號。
這張假照片引發金融市場恐慌，導致美股短暫閃崩，標準普爾500指數（S&P 500 Index）一度下跌0.29%，隨後止跌回升。
生成式AI技術能使業餘人士在毋須使用Photoshop等專業軟體的情況下，在短時間內生成使人信以為真的照片。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，許多擁有「藍勾勾」認證的推特（Twitter）帳號都分享了這張符合所有AI合成影像特徵的照片，其中包括一個謊稱與彭博（Bloomberg News）有關的帳號。
報導說，億萬富豪馬斯克（Elon Musk）入主推特後，用戶只要付費即可獲得「藍勾勾」認證標章，因此藍勾勾如今已無法被用來證實用戶的真實身分。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1120523