《二十五二十一》金泰梨找免費工具人：沒要給錢 公司知道氣瘋了
韓劇《二十五，二十一》播出後深受海內外粉絲喜愛，女主角金泰梨更因此拿下2022年第58屆《百想藝術大獎》視后殊榮，走紅的金泰梨偶爾會拍VLOG《那裡是這裡嗎》上傳YouTube給粉絲了解她的生活，豈料22日金泰梨卻發文表示想徵求影音字幕翻譯、上字員，她表明不會付任何酬勞，要粉絲「捐贈才能」，疑似把粉絲當工具人的行為被撻伐，金泰梨緊急刪文，經紀公司「management mmm」今（23日）一早也火速向外界道歉。
記者陳雅蘭/綜合報導
金泰梨22日發文寫下：「大家好！過了1年才上傳第3集的英語字幕，第4集應該很快就可以上了，敬請期待。」她接著表示，知道YouTube有來自各國的粉絲，所以打算提供不同語言字幕，金泰梨就徵求「免費翻譯員」，提到此製作字幕、上字是無酬幫忙，要粉絲「捐贈才能」，文中還附上報名網址。
金泰梨徵求免費幫她上字的舉動惹來眾怒，網友認為翻譯、上字也是需要花時間精力的勞動，她卻以「捐贈才能」的方式招募志工，以達到自己的目的，加上YouTube的影片會產生收益，紛紛認為金泰梨的行為非常不尊重人；但有人覺得，金泰梨應是單純想讓更多粉絲看影片，才出此想法，不過該爭議文章已被刪除。
事發一個晚上，經紀公司「management mmm」立即出面道歉，表示金泰梨的VLOG《那裡是這裡嗎》系列影片包含廣告在內「沒有任何收益」，金泰梨的影片目前只提供英文字幕，單純只是為粉絲著想，「會請求多種語言字幕翻譯，也僅是希望能讓更多海外粉絲可以看影片，但與其說有這樣的想法，我們確實有不足的地方，給帶來困擾的人真心道歉」。
「management mmm」還表示，他們比誰都不希望《那裡是這裡嗎》的周邊工作人員有「不正當想法」，如果有必須支付的部分，他們一定會給予適當酬勞。