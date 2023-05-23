名家論壇》蕭徐行／民眾安居樂業　才是總統勝選的關鍵

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更離譜的是最近陸續發生許多交通安全重大事故，昨天更有以「小市民施克德」者，在報紙頭版刊登希望「台灣要脫離交通地獄，要嚴格執法」，最近台灣發生了好幾件行人交通死亡的事件，讓大家感到相當痛心和不捨，也使得國際上有不少國家對於來台灣旅遊表達了關心。可惜對於保障路人的動作，政府在雷厲風行數周後，最近又不再特別重視，導致過馬路死傷民眾並未減少，台灣還是一個交通地獄。對於民眾深惡痛絕的行人交通問題，目前僅看過新北市長侯友宜表達關心，完全看不到賴副總統有任何表態過。
治安不佳、通貨膨脹，經濟不景氣、民生物資不足、詐騙橫行等等民眾關心的重要事項，曾經幹過行政院長的副總統賴清德不僅提不出任何解決方案，也不見到有任何人道關懷的表示。民生議題都不用也不願意出來說清楚嗎？每天看到的賴清德新聞就是用意識形態攻擊在野黨，不然就是報導他忙著組織佈建選舉事務，彷彿百姓民生疾苦，民眾死活都跟他沒有甚麼干係，怪不得賴清德在民眾間的親和力不高，與人相處的冷漠度比較高，民意支持度也無法明顯突破與侯友宜的纏鬥，遠遠不如蔡英文總統的受歡迎程度。
根據諸多民調，民眾對賴副總統的信賴度也低於國民黨的候選人侯友宜，這除了是民眾感覺賴副總統指對於「台獨」、「抗中」議題有反應，內政、民生與治安這些民眾關心的事項，賴副總統都沒反應。前兩周在台南市發生母女過街被左轉車輛撞的事件，身為台南過去的父母官，以及國人關心的台灣是「交通地獄」的議題，就不見他有任何表示了。
媒體總是愛逼問候選人國際關係與兩岸政策的想法與主張，我們與大陸關係的好壞當然是台灣生存發展的大事；然而，民眾更在意的是生活安定，能在台灣「安居樂業」。這一點上，民眾對於侯友宜的信賴感就超過賴清德。即使民調仍暫時與賴清德拉鋸，他受到民眾喜愛與支持的根本原因，就在於認真做事，真正以解決民眾的問題為自己的職責，不會只是講，卻不採行任何行動。侯友宜就說，國家要永續發展，最重要的就是國家要安全、人民安心、社會安定，沒有安全就沒有一切。在發展過程中，要和平、安定、永續、繁榮，這也是大家的普世價值，守護中華民國，愛台灣這塊土地，讓這塊土地能夠平安，這是每個人都要同心齊力，攜手面對的。
就是這樣秉持務實苦幹的精神，不是只會講不肯做的態度，才讓侯成為多數民眾信賴的政治人物。所以，候選人請以天下蒼生為念，真正提出福國利民的政策，不要只是用意識形態相互攻擊，民眾是很厭惡這樣的發展的。
●作者：蕭徐行／資深媒體人
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