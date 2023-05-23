台大經濟系學生選舉政見涉歧視！視網膜列3點：不能就這樣算了
台大經濟系日前舉辦正副會長選舉，卻傳出有候選人發表了歧視字眼的政見，讓不少人看了相當不舒服，引發社會各界譁然，更使台大背負部分罵名。而向來關注社會議題的網紅「視網膜」昨（22）日也在臉書發表看法，還引用《人選之人－造浪者》裡面的經典台詞「我們不能就這樣算了」，引起熱議。
記者郭佩蓉/綜合報導
視網膜昨日在臉書發文，提到台大經濟系學生某一組正副會長候選人，指名他們若當選了，會發生三件事：「柚子（柴犬）就不能在會辦打傳說對決了，她BMI超過20也不能搭電梯，甚至因為是處女所以必須參加舞會！」
此外，他也在留言區曬出截圖，表示：「第2、第14、第15條政見不會跳票吧？一起來當造浪者，我們不能就這樣算了。」而這三條政見分別是「LGBTQ與狗不得在會中辦（會辦中）打傳說對決」、「加設刷卡權限，BMI 20以上禁止搭乘電梯」、「舞會處男禁止報名，處女強制參加」。
網友們也紛紛留言：「真的很難想像他為什麼會把這種東西放上去」、「該系其他組候選人政見也是蠻ㄎ一ㄤ的，整組都台灣最高學府，有點令人擔心」、「歧視柚子必須付出代價。」事實上，引起爭議的兩位候選人曾於21日在社團「台大交流版」貼文道歉：「我認為我的言行非常不恰當，縱使我本人對某些議題有想法，但以一個偏激不理性的方式博眼球仍然是一個非常糟糕的作法，且說出來的言語已經傷害到他人了。我深刻地感到後悔但也已經無濟於事，因此只能在這裡表達深刻的反省並向各族群與社會大眾道歉。」不過也因為選舉規章的規範，該組候選人目前無法退出選舉。