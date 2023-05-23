NBA季後賽／James轟40分無用　金塊113：111勝湖人、闖進冠軍賽

我是廣告 請繼續往下閱讀
陷入背水一戰的湖人用一波7：2的開局，展現奪勝決心，首節團隊攻下34分，取得6分領先。38歲的LeBron James完全燃燒，上半場幾乎打滿，出手13次命中11球，包括三分球4投全進，罰球5-5，共拿到31分、4籃板和4助攻，寫下個人生涯半場最高得分。
湖人在LeBron James帶領下，上半場未曾落後，搭配Anthony Davis 9分、8籃板，八村壘10分，湖人半場73：58大幅領先。
但金塊顯然不想輕易繳械，在第三節展開猛攻，一波18：4的攻勢，將分差縮小至1分，並在此節4分39秒靠著Kentavious Caldwell-Pope投進三分彈，取得本場首度領先。
Nikola Jokic在第三節挺身而出，單節攻下13分、10籃板，率領金塊單節打出36：16的猛攻，逆轉戰局，帶著5分進入決勝節。
雙方在決勝節陷入拉鋸戰，Nikola Jokic在終場前51.1秒投進致勝球，而湖人在擁有最後4秒的最後一擊機會，由LeBron James執行，可惜最後遭擋下，無緣追平比數，最終2分落敗。
🏆季後賽分區決賽完整賽況、戰績點此
更多「NBA季後賽開打」相關新聞。