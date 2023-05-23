2023國際企業人才媒合會登場 東南亞外派職缺需求增
我國在海外投資總額在第一季較上年度同期激增240%，金額約69億美元，在東南亞投資金額也幾乎翻倍成長，帶動企業外派人才需求快速增加。本月18日由經濟部國際貿易局委託外貿協會辦理ITI「國際企業經營班」人才媒合會，現場徵才的企業有70%提供東南亞及印度職缺，53%希望具備有東南亞語能力，其中又以泰國、越南及印尼語最多。另以產業別分析，科技業者提供之職缺佔比達47%，較去年成長，其次為傳統產業40%；以職缺性質來看，又以業務、行銷、專案管理等三大類職缺最多達52%。
記者賴正琳／綜合報導
據悉，國企班今年有150位擅長精通外語及經貿實務的國際行銷人才投入就業市場，在詢問企業參加媒合會活動意願時，短短一周即有超過百家廠商表達希望參加並持續接收徵才資訊，顯見ITI所培訓之學員已深受企業肯定。
今年新竹舉辦的媒合會共計吸引近百家企業關注，其中包括60家參加現場洽談，計安排了458場面談，以及15家現場攤位展示，17家線上徵才說明會。參與企業包括鴻海精密、華碩電腦、微星科技、遠東新世紀、致茂電子、台灣松下電材、中強光電、泰山企業等，提供908個職缺，包括業務、國際行銷和專案管理等職位。而今年新增參與招募的公司則有台新金控、泰山企業等。
宏全國際股份有限公司表示，連續10年每年都來培訓中心徵才，因為培訓中心畢業校友不論是外語能力或經貿知識，皆相當符合該公司的期望。其中一位已經擔任為東南亞副總經理，該公司表示將持續前來徵才，並感謝培訓中心培育優秀人才。
此外，18日參加媒合會的其中一位學員表示，自從她在倫敦大學畢業成為營養師後，選擇參加培訓中心辦理的一年期經貿實戰組，就讀後英語能力不但大幅提升，也強化了原本不熟悉的經貿實務課程領域，並表示結業後期望未來能進入生技公司工作。