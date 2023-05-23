徐巧芯爆賴惠員論文抄襲！已向中正大學檢舉 要求賴清德撤銷提名
國民黨台北市議員徐巧芯今（23）日開記者會爆料，民進黨立委賴惠員論文疑涉抄襲。她指出，賴惠員中正大學政治學研究所論文移除訪談逐字稿內容，重複比例高達36.8％。另外徐巧芯也表示，已經與同場開記者會的國民黨台北市議員張斯綱、游淑慧一同向中正大學具名檢舉，看民進黨主席賴清德「學倫條款」是不是玩真的。
記者邱新博/台北報導
徐巧芯與張斯綱、游淑慧今於台北市議會召開「賴清德學倫條款認真查？愛將賴惠員委員涉抄襲！」記者會，會中徐巧芯秀出賴惠員2009中正大學的碩士論文，《中央與地方層級選舉投票取向之研究-以新營市2005年縣長三合一選舉與2008年總統選舉結果為例》，經對比另名學生高參發2016年1月論文《中央與地方層級選舉選民投票取向之研究-以雲林縣2004年總統大選與2000年縣長選舉結果為例》，訪談題目近乎一樣，在將訪談內容抽掉後經過比對系統比對，有22%跟高參發的內容相似，更有10%是維基百科的資料。
徐巧芯說，民進黨中執會今年2月通過學倫問題處理機制，2024要參選總統和立委的人，必須簽署學術倫理聲明書，黨中央也將成立審查小組，對參選人的論文進行相似度比對。她質疑，賴清德設立的「學倫條款」是否玩假的？她也問賴，是否要撤銷賴惠員提名？
徐巧芯說，民進黨涉及抄襲人士非常多，但這是賴清德設立學倫條款後第一起抄襲案，「學倫條款玩真的還是玩假的就看這次」，若賴清德不是欺騙社會大眾，就要立刻撤銷對賴惠員提名，否則就是「lie cheater」，呼籲賴應出面說明，並指，今已正式向中正大學實名檢舉賴惠員涉抄襲。