朝野互信不足！總統到立法院報告從未成功　游錫堃旁空位保留迄今

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此外，總統應於立法院聽取國情報告日前三日，將書面報告印送全體委員。立法委員於總統國情報告完畢後，得就報告不明瞭處，提出問題；其發言時間、人數、順序、政黨比例等事項，由黨團協商決定。就前項委員發言，經總統同意時，得綜合再做補充報告。立法委員對國情報告所提問題之發言紀錄，於彙整後送請總統參考。
不過在野黨邀總統到國會報告並不是重點，重點在於要直接向總統提問，因此《立法院職權行使法》規定，實際運作模式由朝野協商討論，朝野立場不同，幾乎很難達成共識，立委也不能對總統一問一答，否則形同質詢，恐有違憲疑慮。
回顧過去朝野互動狀況，2004年9月，時任總統的陳水扁主動表達，希望針對有關國防軍購、台灣參與聯合國，以及兩岸和平發展等重大政策發表國情報告，並將咨文送到立法院，不過當時在野的國民黨批，陳水扁強勢以一紙咨文，就要求立院安排聽取國情報告，完全不尊重國會，拒絕讓扁報告。
2015年11月，時任總統的馬英九與中國國家主席習近平見面後，國民黨立委表達力挺態度，提案邀馬英九到立法院報告，馬英九返台後也開記者會公開說，只要立法院邀請，非常願意去說明成果。但在野的民進黨反對，國情報告案最後也不了了之。
2020年10月，總統蔡英文宣布開放美國牛肉、豬肉進口，為杯葛萊豬（含瘦肉精豬肉）進口，國民黨立委提案要求蔡英文到立法院報告，但提案同樣遭民進黨立委否決。
過去前總統李登輝時代，曾到國民大會國情報告，但自從台灣轉為單一國會制之後，現任總統要到立法院國情報告，因執政黨與在野黨的互信不足，即使總統自己有意願到立法院國情報告，但在野黨可能因不變成總統作秀配角，或執政黨立委想保護總統，最後都不了了之。
有趣的是，立法院議場主席台上有3張椅子，中間是主席座位，主席右側是秘書長或副祕書長座位，左側座位就是安排讓總統到立院國情報告時可坐，但因過去從未有總統到立院報告，這張椅子也一直空著，只有立委佔主席台時會坐。