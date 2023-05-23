林志穎、陳若儀飛米蘭度假！逛法拉利店被認出來 他親曝身體狀況
「小炫風」林志穎去年7月發生嚴重自撞車禍，住院1個月接受兩階段手術，復原情況良好，除了肌肉流失之外，面部看似沒有留下傷痕，他近日和老婆陳若儀飛到米蘭度假，光顧法拉利專賣店，被店員認出後親切答應合照，並透露目前身體狀況。
記者楊穎軒／綜合報導
林志穎與陳若儀到義大利過520，各自在粉專分享老婆、老公視角照片，陳若儀昨（22日）於IG透露，這趟旅行其實早就規劃好，「延誤了半年的旅程...我們終於來了！今天太陽出來了」，可見兩人重遊7年前去過的米蘭大教堂、享用義式冰淇淋，行程豐富。
熱愛賽車的林志穎到當地的法拉利店面閒逛，立刻被一名男店員認出身分，該店員發文分享，一開始發現一對「非常好看的亞洲夫妻」，後來越看越眼熟，問對方「有沒有人說你長得像林志穎」，林志穎幽默地回「對，好多人說我跟他很像」，店員經由聲音確認是本人，林志穎也大方跟店員合照，店員直說男神很低調、有禮貌且平易近人，完全沒有大明星的架子。
店員表示，林志穎因為弄丟行李，沒辦法刮鬍子，誇他「就連素顏都這麼帥」，而關心林志穎復原狀況，「他親口告訴我的，基本上恢復了70%多了，大家不要擔心！」有趣的是，林志穎PO出的自拍照用手遮住鬍渣，網友稱讚有鬍子一樣帥，他親自回：「還沒拿到（刮鬍刀），第三天了！」