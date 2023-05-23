林依晨幫阿嬤圓追星夢！力邀「八點檔男神」現身壽宴 男星回應了
「零負評女神」林依晨2015年和潛水器材CEO林于超結婚，日前突然傳出婚變，但她已出面闢謠，身旁好友也力證兩人好得很，而林依晨一直以來都有孝順美名，不但對父母、公婆上心，對待阿嬤也是不遺餘力，近期她就為了阿嬤壽宴積極奔波，甚至還跨界邀請八點檔男星黃文星來表演，要替阿嬤圓了粉絲夢。《NOWnews今日新聞》 今（23）日稍早致電黃文星，正在民視《市井豪門》趕拍戲的他表示，「很開心，接到邀約非常榮幸」，也透露他與女神10多年前就曾因戲結緣。
記者賴禹妡、楊慧玲/台北報導
根據《鏡週刊》報導，林依晨和阿嬤一直以來都關係緊密，她出道前每週都會吃到阿嬤親手做的菜，阿嬤也是她最忠實的觀眾，每部戲都有追，之前林依晨拍《蘭陵王》，就是因為家裡長輩喜歡看她穿古裝。
林依晨這次為了阿嬤的壽宴絞盡腦汁，不只要找餐廳，還要負責邀請賓客，最重要的就是安排活動節目，林依晨為了讓阿嬤開心，還特地透過朋友打聽黃文星的聯絡方式，希望他能在阿嬤壽宴上獻唱，黃文星也一口答應邀約，林依晨在破除婚變謠言後，打算陪阿嬤度過一個開心的生日。
由歌手轉戰戲劇圈的黃文星，近幾年因戲劇演出頗獲觀眾喜愛，他表示，與林依晨曾在10多年前拍過偶像劇《我的億萬麵包》，「不過那時候是我第一次拍攝偶像劇，戲裡面是很小的腳色，跟依晨算認識、但不熟。」沒想到多年後，竟然接獲女神邀約，他笑說：「很開心阿嬤喜歡看我演的戲，會繼續在戲劇上努力。」