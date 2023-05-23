讀公幼比準公幼還貴！教團籲教育部檢討幼托課後留園政策

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全教總理事長侯俊良表示，開辦課後留園已經是目前社會形態下的需求，公立幼兒園並不會拒絕開設，甚至希望政府應該1人就補助開設，但政府採用開辦率做為檢視課後留園的績效，已在公幼現場形成2大問題，包括課後留園為開而開，強迫教保人員減薪，以及家長取得成本不均，公幼平均每月學費竟比準公幼還貴。
全教總幼委會主委楊逸飛指出，公幼課後留園費用是用人數均攤成本，所以參加人數越多、成本會越低，非營利跟準公幼是用固定統包概念，家長是繳交固定費用。而政府在公幼課後留園政策中，強調縣市的開辦率要達百分百，但對於小校或鄉村地區較無需求的園所，本就沒有開辦的需求，卻被政府要求要開班，於是園內變成只好拜託家長讓幼兒參加，連帶影響的是，因為人數少，參加費用高，為了要開辦，只好再要求教保人員自砍鐘點費。
楊逸飛表示，就課後留園的服務與制度來看，準公幼在成本試算時，通常會把課留成本考慮進去，家長每月學費均攤只需要缴交3000元左右；公幼的學費雖然最便宜，每月學費均攤只需要1000元，但若家長要參加平日課後留園（以到下午6點計算），以及寒暑假留園，平均成本為6000元；綜觀世界各國，從來沒有一個國家像台灣一樣，竟然公立的教育成本會比私立學校貴，可以堪稱是世界奇蹟了！教育部3年前推動準公共系統時曾表示，準公共僅是作為公共化的過渡機制，真公共才是國家永續與教育公平的源頭。但如今政府花大錢補助準公幼，但卻忽略公立幼兒園與其家庭之需求，這樣的政策使得現場本末倒置、公私顛倒。
全教總幼委會副主委楊麓潔指出，高雄市公幼的寒暑假課後留園，即使有補助，家長仍要負擔超過8000到10000元，相較非營利和準公幼矮了一大截，造成幼兒受教權和幼教資源分配不均，教育部應該要全面檢討，提高補助費用、降低補助門檻，讓公幼的家長獲得同等的待遇。
全教總幼委會副主委陳韻如表示，台南市的課後留園遇到很大的困境，特別是在偏鄉小校，平時連代課教師都難以覓得，更何況是課後班的師資？另外，保全時數不變，下午6點以後的校園安全維護也會出現缺口，師生安全堪慮。而弱勢生在寒暑假期間設有補助上限3500元，對家庭來說是一大經濟負擔。
立委王婉諭指出，現在的幼兒園型態多元，表面上讓家長有選擇權，但上下課時間不統一、有無寒暑假不一致，導致有後援家長選公幼、無後援只能選私幼，但私幼的課後留園費居然比非營利、準公幼還高，呼籲教育部規定公幼收托時間與準公幼、私幼一致，不該藉由另外收費開辦課後留園，而不利於家長選擇。
立委范雲表示，目前幼兒園公私比為3比7，顯現教育部離全面公共化還有段距離，應該逐步翻轉，目前幼兒園類型太多，私幼、非營利、準公幼教保員勞動條件、上班時間、收托時間、是否有寒暑假、五一勞動節有無上學等都不相同，造成家長困擾，不如推動全面公共化，所有規定皆能有一致性；並提到，教育部應正視目前幼教現場混亂3大問題，包括台灣幼兒園達到全面公共化路徑為何；幼兒園收托時間到底是要到4點，還是配合勞動市場到6點；台灣幼兒園到底要不要放寒暑假，確認幼教發展方向，才能確定要投入多少資源。
全教總呼籲教育部，針對目前各縣市課後留園的制度與補助應該要統一，讓家長端取得的成本一致、並顧及教保人員的勞動權益，才能符合基本的教育公平原則。最重要的是，教育部對於準公共的系統應該要開始煞車，並將教育資源重新注到真公共的系統，才能讓台灣幼教的公共性可以永續經營。