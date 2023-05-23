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2023端午節粽子怎麼買？肉粽宅配推薦　5大熱賣款排行公開

▲端午節吃粽子，不少民眾開始尋找宅配肉粽，Yahoo分享早鳥Top 5排行榜，冠軍是嘉義福源。（圖／取自福源肉粽粉專）
▲端午節吃粽子，不少民眾開始尋找宅配肉粽，Yahoo分享早鳥Top 5排行榜，冠軍是嘉義福源。（圖／取自福源肉粽粉專）

記者周淑萍/綜合報導

雖然距離端午節(6/22)還有一個月，但網購業者不等了，提早催買氣！根據Yahoo奇摩觀察粽子預購買氣提早升溫，首波預購成長將近1倍，其中以名店粽、頂級食材和創新口味為熱銷關鍵，甚至引入單顆1399元的飯店粽來搶攻市場。統一旗下的電商平台「鮮拾」也打出老牌名店粽」早鳥預購，滿額再送粽子好朋友「四神湯」，晶華酒店海味南北粽禮6入，市價要1499元，早鳥優惠價979元，千元有找就能下單。

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去年端午節遇到了疫情，讓冷凍包裹大塞車，想要準時收到，現在就可以提早準備，Yahoo率先分享端午粽早鳥Top5排行榜：

  1. 嘉義福源「栗子蛋黃花生香菇肉粽」
  2. 呷七碗 國宴頂級北粽組
  3. 南門市場立家 湖州粽雙喜組
  4. 億長御坊 湖州粽鮮肉粽
  5. 好粽成雙組呷七碗頂北粽+饗城南金粽
同時，也準備搶攻高價市場，推出圓山飯店單顆1399元的「金牌裹蒸粽」將高級松露醬入粽，此外，養生風潮帶動了「花椰米粽」熱搜翻倍。Yahoo奇摩購物中心即日起至6/22，精選粽子禮盒5折起，5/28前早鳥訂購再抽饗城南金粽，且買粽子再送甜辣醬。

▲鮮拾推出晶華酒店 海味南北粽6入裝禮盒，市價1,499元，特價後979元。(圖／官方提供)
▲鮮拾推出晶華酒店 海味南北粽6入裝禮盒，市價1,499元，特價後979元。(圖／官方提供)
統一企業集團旗下電商購物平台「鮮拾」即日起～6/25網羅北中南名粽、集結來自全台近百款粽子，搶先打出折扣戰 晶華酒店海味南北粽禮(6入/盒)市價1,499元，鮮拾獨家優惠價979元，千元有找，南門市場立家招牌粽子組15入，原價1955元，特價1199元。且滿1200元輸入優惠碼還可再折100元。指定款粽子滿2000元加送呷七碗四神湯。為了讓小家庭或是單身者也能輕鬆買到粽子，免運費門檻399元即可輕鬆達標，不用多挑即可享免運。

▲鮮拾滿額送乾燥花。(圖／官方提供)
▲消費滿指定金額，鮮拾再加碼送「四神湯」或是「艾草乾燥花束」。(圖／官方提供)

 

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